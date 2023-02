Corte IDH confirma que políticos usan al JEM como un garrote

El organismo contencioso determinó que el Estado paraguayo es responsable de la violación de la garantía de juez imparcial, de la protección judicial, del derecho a permanecer en el cargo en condiciones de igualdad, y del derecho a la estabilidad laboral.

Esta es la decimotercera sentencia dictada en contra del país, de las cuales solo en el caso de Juan Arrom y Anuncio Martí salió favorable al Estado, y desfavorables en todos los demás casos. Además, hay 5 casos en trámite y 3 medidas provisionales.

Así, en concepto de indemnización estableció la suma de USD 30.000, a más del daño material de USD 243.000; daño inmaterial, por USD 15.000, y por gastos y costos del juicio USD 15.000. Estos montos deberán ser abonados a Alejandro Nissen en el plazo de un año.

Además, la suma de USD 5.269,12 en concepto de reintegro al Fondo de Asistencia Legal a Víctimas.

El fallo señala que la sentencia constituye, en sí misma, una forma de reparación. El Estado también debe promover medidas necesarias para eliminar cualquier registro público de su condena en el plazo de 6 meses. En el mismo plazo deberá publicar la resolución, a más de resúmenes oficiales.

Igualmente, dentro del plazo de un año, el Estado deberá informar a la Corte IDH las medidas adoptadas para cumplir con el veredicto. Además, se hará una supervisión del cumplimiento de la misma.

POLÍTICOS. Con el fallo, se estableció que el proceso que se siguió a Alejandro Nissen en el 2003 fue arbitrario. Que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) fue usado por los políticos como garrote para destituir al entonces fiscal el 7 de abril del 2003.

La sentencia del Jurado fue dictada el mismo día en que Nissen había imputado a Óscar González Daher por la tenencia de un automóvil robado. Según el fiscal, la imputación se presentó a las 09:40, y, una hora después, ya estaba destituido.

Nissen, antes de OGD, había imputado al entonces presidente de la República, Luis Ángel González Macchi, por la posesión de un automóvil BMW mau, y por lo mismo al anterior presidente del JEM, Luis Caballero Krauer.

Como los miembros del JEM eran investigados por Nissen, con ello se produjo un proceso arbitrario, ya que la investigación fue abierta solo con la firma de OGD, con lo que se violó la garantía del juez imparcial.

Tras la destitución, el ex fiscal planteó una acción de inconstitucionalidad, la que fue rechazada por la Corte Suprema de Justicia el 16 de junio del 2004. Con esto, se violó la garantía de protección judicial.

Al cercenarle la posibilidad de seguir como fiscal, por la destitución, el Estado violó el derecho del ex agente a la permanencia en el cargo en condiciones de igualdad, a más del derecho a la estabilidad laboral.

Con respecto a este último punto, el fallo fue dividido. Fueron 5 votos a favor, de los jueces Ricardo Pérez Manrique, Eduardo Ferrer Mac-Gregor, Nancy Hernández López, Verónica López y Rodrigo Muydrovitsch, y 2 votos en disidencia, de los jueces Humberto Sierra Porta y Patricia Pérez Goldberg.

El fallo fue dictado el 21 de noviembre del 2022, pero fue notificado a las partes recién ayer 31 de enero.

NISSEN. Por su parte, el ex fiscal Nissen señaló: ”Mil gracias mis queridos amigos. Ojalá que todo salga bien el día de hoy. Más que nada el objetivo trazado con esta demanda planteada contra los operadores del sistema de “Justicia” no era otro que reivindicar mi nombre y gestión que con aciertos y, tal vez, porque no, con errores me tocó vivir en la Fiscalía”.

Añadió que la fiscalía fue un “oficio este que tanto me apasionaba. Jamás podría haber dejado que mi destitución del Ministerio Público sea un triunfo de unos delincuentes empotrados en el JEM, en complicidad con la Fiscalía, Poder Judicial, Ejecutivo y otros”.

Remarcó que “Paraguay podría resultar condenado hoy reprochable por corrupción en la administración de Justicia y si eso ocurre que también está sentencia, la cual todos esperamos sea un aporte y una suerte de garantía laboral para todos los magistrados de bien...”.

Nissen agradeció el apoyo tras 20 años de trajinar primero por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y luego por la Corte IDH, hasta que se dictó resolución.

303.000 dólares deberá abonar el Estado Paraguayo al ex fiscal Alejandro Nissen, en varios conceptos, en un año.

243.000 dólares es el concepto de daño material, por los salarios caídos, que entran dentro de los USD 303.000.

5.269,12 dólares es en concepto de reintegro al Fondo de Asistencia Legal a Víctimas que deberá reponer el Paraguay.