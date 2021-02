Aseguró que no se va a saltar nada del cronograma ya establecido para la aplicación de las dosis, pues existe un plan a nivel mundial que debe seguirse.

Lea más: Salud reporta 747 nuevos casos y 15 muertes

"No sé exactamente a quién, pero hay gente que está prometiendo cosas y específicamente tiro una bomba, el tema de las vacunas, no se va saltear el plan ya establecido porque eso es un plan mundial, mucha gente opina sin conocer a fondo cómo es y estamos en un tiempo muy complicado", expresó a la emisora 780 AM.

Agregó que el perfil del ministro de Salud, Julio Mazzoleni, es un perfil técnico "antes que más político" y que él les pidió que "se mantengan siempre en la misma línea, trabajando por sobre todas las cosas por la salud de la gente".

Campaña por votos

Por otra parte, el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, expresó a través de su cuenta de Twitter que "hay gente que está en campaña por obtener votos" y otros están en campaña por salvar vidas. Agregó que "la gente sabe diferenciar".

Embed Hay gente que está en campaña por obtener votos y otros estamos en campaña por salvar vidas. La gente sabe diferenciar. pic.twitter.com/Ehohz7mTen — Julio Mazzoleni (@MazzoleniJulio) February 4, 2021

Descensos de casos de Covid-19 en Central

El doctor Roque Silva, director de la Undécima Región Sanitaria explicó que según las cifras proveídas por el Ministerio de Salud, el Departamento Central siempre mantiene el porcentaje de 45% a 50% de los casos positivos de coronavirus diariamente. Dijo que, en los positivos de este miércoles, que fueron 747, un total de 280 fueron de Central.

Nota relacionada: Al tercer día de llegada de vacuna anti-Covid empezarán a inmunizar

Así también, indicó que, si se basa en los números globales, se puede decir que hay un descenso de casos en estas dos semanas que pasaron, después de las "tres semanas turbulentas", luego de las fiestas de Fin de Año, "que hicieron levantar todas las alertas".

Aseguró que se sigue en alerta, pero ese ritmo de contagios se mantiene y con tendencia a la baja.

"Lo que es fallecidos en el Departamento Central podemos decir que el día de ayer con un informe de 15, tres son de Central, mantenemos unos números con tendencia a la baja, tanto de contagios como en fallecidos", aseguró.

Le puede interesar: Salud asegura que vacunas anti-Covid estarán disponibles en todo el país

Con respecto a la ocupación de camas, señaló que las de sala común actualmente están ocupadas en un 50% y las camas en Terapia Intensiva están alrededor del 90% a 95%.

Con relación al inicio de clases de forma presencial, dijo que "va a ser un desafío" y que hoy con los números que se tienen son "muchos más auspiciosos" que hace un mes atrás.

El médico aseguró que se está trabajando en el protocolo y en cuáles son los lugares donde se habilitarían las clases presenciales y virtuales.

"Hoy los números bastante positivos nos dan un poco de ayuda, pero esto puede cambiar en cualquier momento", expresó.

Cifras de Covid-19

El Ministerio de Salud Pública informó este miércoles a través de sus redes sociales que procesaron 3.358 muestras, de las cuales 747 dieron positivo al Covid-19. En total, la cifra de contagios ascendió a 135.229.

Además, de acuerdo con el reporte, hubo 15 fallecidos, con lo que las víctimas fatales de coronavirus ya son 2.765. De las víctimas fatales registradas en el informe, 9 eran varones y 6 mujeres. Procedían de Asunción, Central, Cordillera, Itapúa, Paraguarí y Caaguazú.

Lea más: Mecanismo Covax entregará a Paraguay vacunas anti-Covid de Oxford

Con respecto a los internados, hay 735, de los cuales 232 están en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI). Por otro lado, Salud Pública señaló que hubo 791 nuevos recuperados, con lo que la cifra total alcanzó los 110.832.