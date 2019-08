Políticos colorados también ocuparon tierras de la Itaipú

Esta investigación, realizada con el apoyo de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación del ICFJ en alianza con Connectas, vino mostrando cómo miles de indígenas fueron desalojados sin piedad por las expropiaciones de la represa, a diferencia de empresarios de la zona que fueron privilegiados en dicho proceso.

En este capítulo, mostramos a los políticos que fueron beneficiados por este esquema de privilegios a través de irregularidades y negociados montados a lo largo de los gobiernos colorados.

CASO ÁLVAREZ. El proceso de saneamiento dado desde el 2005, y sobre todo desde el 2008 en la era Fernando Lugo, logró que Itaipú recupere miles de hectáreas de manos de políticos y agroempresarios, la mayoría brasileños, que hasta montan puertos clandestinos dentro de los bosques de la binacional para el narcotráfico y contrabando en la zona.

Sin embargo, algunos juicios no llegaron a buen puerto, como el caso de la ex intendenta colorada de Hernandarias Carmen Álvarez y su hermana Wilma Álvarez de Retamozo (ex concejal municipal y esposa del ex diputado colorado Andrés Retamozo Ortiz).

La Itaipú las demandó en el 2009 por la utilización irregular desde el año 1989 de un inmueble ubicado en el área 6 de Hernandarias, perteneciente a la binacional.

El escrito fue presentado ante el juez del tercer turno de la capital Miguel Ángel Rodas, por el abogado Isabelino Silvero.

La propiedad inicialmente fue cedida a Wilma Álvarez, en fecha 10 de octubre de 1989, durante el gobierno de Andrés Rodríguez y la dirección de Fidencio Juan Tardivo en el lado paraguayo de Itaipú.

La dirección jurídica de la entidad recomendó demandar a partir de la existencia de documentos que demostraban que la esposa del entonces diputado adeudaba a la entidad 96 meses de alquiler (G. 50.400.000) y no pagaba tampoco el consumo de energía eléctrica hacía más de 90 meses, por un monto de G. 33.241.753. La deuda total era de G. 83.641.753 en el 2009.

La propiedad, ubicada en el área 6 de Hernandarias, quedó en manos de Carmen Álvarez, quien pretendía comprar a la binacional el inmueble, pero la Asesoría Jurídica rechazó.

La vuelta del coloradismo al poder permitió que finalmente, en el año 2016, bajo la administración de James Spalding en la era Horacio Cartes, finalmente la entidad le venda la propiedad a Álvarez, que se ubica dentro del denominado Parque de las Américas, zona de humedales.

La entidad emitió un comunicado al respecto, señalando que el proceso se realizaba en el marco de una política de venta de sus inmuebles y que lo recaudado sería destinado a obras sociales.

Carmen Álvarez fue condenada el mes pasado a diez meses de prisión, con suspensión a prueba de la condena, por agredir a una médica por celos.

DE FAMILIA. Esta suerte de lograr quedarse con la propiedad de Itaipú no la corrió el cuñado de Carmen y esposo de Wilma, el ex diputado por Alto Paraná Andrés Retamozo, quien también ocupaba a Itaipú más de 1.000 hectáreas de tierra, en la zona hoy recuperada y convertida en el Refugio Biológico Yvytu Rokái, según detalló el ex director de Patrimonio de la Itaipú Rodolfo Giménez Abraham, autor de los libros República de Itaipú e Itaipú y Yacyretá: El botín de los jerarcas.

Relató que Retamozo era colindante a la franja de protección de Itaipú y aprovechó la situación para extender las tierras de su estancia dentro de la poligonal envolvente. Cuando en 2007 se presentaron los abogados de Itaipú con la Fiscalía a reclamar la recuperación de las tierras, en principio presentó abogados, pero finalmente entregó las tierras sin oposición.

Otro ex diputado colorado de Alto Paraná Benito Tito Abadíe Vinader, fallecido en 2010, también explotaba irregularmente un puerto a metros de la usina hidroeléctrica, en el área 6 de Hernandarias.

Abadíe Vinader era cercano al ex presidente Nicanor Duarte Frutos (actual titular de Yacyretá) y decía ser primo del también ex presidente Juan Carlos Wasmosy.

Otro caso tiene que ver con el ex gobernador colorado de Alto Paraná, Jotvino Urunaga, quien también operaba ilegalmente un puerto clandestino en el área 6 de Hernandarias, a metros de la represa, en el lugar denominado Puerto La Paz.

El mismo fue denunciado por Itaipú en 2009, junto al general retirado Abel Omar Guerín y Saturnino Santos Acosta, y fueron imputados en 2011 por la fiscala de Hernandarias, Zunilda Martínez, por el delito de “intervenciones peligrosas en el tráfico aéreo, naval y ferroviario contra la seguridad de las personas”.

Se constató el uso del puerto citado y de una barcaza de 30 metros de longitud, ocho metros de ancho y con doble fondo y varias planchuelas, que el 21 de julio de 2010 casi se estrella contra la represa por fuertes vientos, y pudo costarle caro a la Itaipú la negligencia de sus negociados.

