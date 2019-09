Policías retirados y familiares de agentes activos piden renuncia de Villamayor

En simultáneo, un grupo de familiares de uniformados, también llevó adelante un cierre de ruta intermitente en el cruce de Santa María, en el Departamento de Misiones, para exigir también que el ministro sea apartado de su cargo, informó la corresponsal Mariela Rivarola.

Un ex oficial manifestó durante una cobertura de NoticiasPy, que seguirán con las medidas, y convocó a todas las fuerzas de la institución policial para una nueva movilización, que se realizará este lunes, frente al Congreso Nacional.

De acuerdo con las declaraciones de una de las manifestantes de Misiones, Nelly Cortesi, esposa de un policía, Juan Ernesto Villamayor, “es un ministro incompetente”, que no conoce los manejos de la Comandancia.

“¿Por qué él no establece parámetros y se sienta a trabajar con el comandante de la Policía Nacional?, ¿para qué él quiere ejercer atribuciones de comandante?, si no tiene la preparación técnica ni profesional de una persona que tiene 30 años de carrera, para hacer todo el trabajo de dirigir la institución, y no politizar", expresó la mujer.

El ministro había emplazado a la Policía Nacional, para dar resultados en una semana con el combate contra la ola de asaltos de motochorros.

Criticó además que hace ocho años la institución no recibe aumentos, y que cada vez se sacan más recursos a los efectivos, en vez de darles más beneficios. “Después quiere exigir y amenazar para que cumplan con su labor, con la precariedad en la que están, sin acompañar la realidad, y de cómo puede encarar su trabajo”, lanzó Cortesi al respecto.

Las críticas al Ejecutivo, y en especial, contra el ministro del Interior recrudecieron tras el golpe perpetrado el miércoles, por el Comando Vermelho en la Costanera Norte con la liberación del líder narco Jorge Samudio, alias Samura.

Esta crisis de seguridad, forzó al presidente de la República, Mario Abdo Benítez a sacar del cargo, mediante renuncia, a Julio Javier Ríos, del Ministerio de Justicia y destituyó al comandante de la Policía, Walter Vázquez.

En reemplazo de Ríos, hombre fuerte del vicepresidente Hugo Velázquez, fue nombrado al frente de Justicia el ex diputado Éber Ovelar, hermano del senador y principal aliado de Marito, Silvio Beto Ovelar.

Otra movilización a la que convocaron los familiares del comisario, Félix Ferrari, abatido en el ataque de la Costanera Norte, será el martes de la próxima semana, a las 19.00 también frente al Congreso, con el mismo motivo, para exigir la destitución de Juan Ernesto Villamayor.