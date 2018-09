Según Ledesma, Diego Medina Otazú, quien sería secretario del administrador de Reinaldo Javier Cabaña Santacruz, alias Cucho, transportaba el pasado 28 de agosto la suma de USD 190.000. En esa fecha, agentes de la Comisaría 8ª de Nueva Londres realizaron un corte en la ruta 2, a la altura del kilómetro 123.

En ese procedimiento Medina Otazú fue detenido con una bolsa de dinero, pero posteriormente salió libre, sin siquiera se haya labrado un acta. Por esa razón, en el marco del operativo Berilo, fueron convocados los agentes policiales junto con el jefe de División de Delitos Económicos y Financieros de Caaguazú, el comisario Nelson Barrios.

“Queremos confirmar cómo es que no hay una acta de procedimiento, cómo es que no se comunicó, que no se elevó la información al Ministerio Público, que no se asentó los USD 190.000, cómo es que se liberó al detenido”, indicó Ledesma.

Caso Cucho: Allanan Comisaría de Nueva Londres

Para la fiscala, las versiones se contraponen a la información que tenía la Fiscalía. “El procedimiento que se declara es que encontraron USD 19.000, el cual tampoco tiene acta de procedimiento. Ellos dicen que es la suma de USD 19.000 lo que llevaba (Diego Medina Otazú), sin embargo es otra la información que nosotros tenemos, por eso que iniciamos la investigación”, afirmó.

Por su parte, la comisaria Maria Selva Chaparro comentó que la inspección se realizó debidamente, por lo que no siente temor sobre la investigación. “En realidad, nosotros no inspeccionamos el vehículo, se atajó al azar, de rutina, tenemos todo la comunicación la Fiscalía”, mencionó.

Chaparro detalló que la inspección fue realizada cuando se dieron cuenta de que el hombre contaba con antecedentes. “Se encontró una bolsa de basura donde había un paquete y él (Diego) saltó, no quería que el paquete se abra porque estaba lacrado. Eso fue llamativo, entonces lo primero que calculamos: ah… este trae droga”, narró.

Por esa razón, Medina Otazú fue derivado hasta la Comisaría, donde manifestó que la bolsa no era droga, sino dinero, informó C9N.

Nota relacionada: Suman detenidos y comisario declara ante la Fiscalía

De acuerdo con la declaración de Chaparro a los medios de prensa, no abrieron la bolsa lacrada porque el detenido manifestó desconfianza hacia los policias y que debido a ello se le tuvo que llamar al jefe de Delitos Económicos.

La oficial agregó que todo el procedimiento y el conteo de dinero fue filmado, y que solamente se contabilizaron USD 19.000 y no USD 190.000. No obstante, recordó que Medina Otazú llevaba consigo una factura que lo habilitaba a transportar USD 190.000, pero reiteró que, en esa ocasión, no llevaba ese monto por lo que fue puesto en libertad.

Gamarra también manifestó que en ese procedimiento el detenido recibió muchas llamadas de políticos. "Nos llamaron políticos pero no a mí numero, sino al muchacho, una sola vez me pasó el teléfono, pero yo no sé quién estaba detrás del teléfono, era un político", afirmó.

La comisaria no quiso dar el nombre del político con quien llegó a hablar ya que no pudo comprobar si era realmente esa persona. Puntualizó que de todas maneras la llamada no influyó en la liberación del secretario de Cucho.