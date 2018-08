Policía sigue sin pistas del paradero de Dario Messer

Si bien es buscado por la Justicia brasileña y tiene una orden de arresto internacional, en Paraguay también se abrió un proceso en su contra por lavado de dinero y asociación criminal. En mayo, la jueza Gricelda Caballero dictó su rebeldía y orden de captura.

Pero hasta el momento no se dio con su paradero. El comandante de la Policía Nacional, Gustavo Bartolomé Báez, dijo este martes que se lo sigue buscando.

“No se tiene un lugar específico, por eso todavía no fue aprehendido”, comentó el máximo responsable de la fuerza policial a los medios de prensa tras reunirse con el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, y el presidente de la República, Mario Abdo Benítez.

Tampoco se sabe si continúa o no en Paraguay. La Dirección Nacional de Migraciones no tiene ningún registro de salida del país por parte del empresario brasileño. Sin embargo, no se descarta que haya salido de forma ilegal.

“En varias partes tenemos una frontera vulnerable, tenemos frontera seca más de 300 kilómetros. Las personas que están en esta situación no van a cometer el error de salir por Migraciones”, indicó al respecto Bartolomé Báez.

Garantías para entregarse a la Justicia

Leticia Bóbeda, abogada del empresario Dario Messer, mencionó en junio que su cliente tenía la predisposición de entregarse ante la Justicia paraguaya, siempre y cuando se dieran las garantías necesarias. Pero eso nunca sucedió.

En aquel momento cuestionaba que el Ministerio Público, supuestamente, no le entregaba una copia de la carpeta fiscal de investigación. "Mi cliente tiene derecho a defenderse, pero ya nadie le va a creer todo lo que pueda decir porque desde un principio ya fue presentado como culpable", dijo.

Por último, consultada sobre el paradero de Messer, alegó en aquella oportunidad que no podía revelarlo, amparándose en el secreto profesional. "No tengo por qué brindar información sobre el paradero de mi cliente, es parte de la estrategia que tenemos como la defensa", remarcó.

Cuentas congeladas

Las cuentas bancarias que Dario Messer poseía en el país fueron bloqueadas, según informó en su momento la fiscala Alba Cantero.

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad) entregó un informe al Ministerio Público que contenía los números de cuentas y nombres de empresas paraguayas que estarían vinculadas con el brasileño.

La Seprelad culminó ese informe en diciembre del 2017, pero recién entregó el documento el pasado abril, lo que generó gran polémica en el campo investigativo.

Vínculo entre Dario Messer y Horacio Cartes

El medio O Globo, del vecino país, destacó en una publicación las influencias del fallecido Mordko Messer, padre de Dario, sobre el ex presidente de la República Horacio Cartes.

A través del artículo, recordaba la época en que el ex mandatario trabajaba con dólares en la frontera, hasta que se quedó sin recursos. Mencionaba que fue Mordko quien le prestó dinero para rehacer el negocio.

El mismo Cartes se dirigió a la familia Messer en el discurso que dio cuando recibió en Buenos Aires el premio Shalom por parte del Congreso Judío Mundial, en el 2016.

"En un momento muy especial de mi vida, tiempo de grandes dificultades, Dios puso en mi camino a una familia, a una gran persona, que me acogió en su corazón y sentimiento, me hizo sentir parte de su familia, me ayudó y me enseñó cosas fundamentales que me han servido y me sirven en la vida y que se ganó mi eterno cariño filial, mi gratitud y mi admiración. Su recuerdo llena mi mente y mi corazón en este acto. Me emociona y me honra mencionar el nombre querido de don Mordko Messer, mi segundo padre, que Dios lo tenga en su Santa Gloria", expresó aquella vez el ex jefe de Estado.

Así también, a través de una entrevista concedida por Horacio Cartes al diario Última Hora en el 2010, este admitía que conocía a Dario Messer e incluso lo trataba como su "hermano del alma".