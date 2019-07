Policía investiga supuesto esquema que lucra con ropas robadas

El uniformado policial, junto con la fiscala Teresita Torres, encabezó el procedimiento en una vivienda ubicada en el barrio Valle Apuá de la ciudad de Lambaré, en horas de la tarde.

Allí encontraron varias prendas de vestir originales que habían sido denunciadas como robadas el pasado viernes del interior de la boutique Dulce Tentación de la misma localidad

Según la denuncia, las mercaderías sustraídas valen G. 90 millones. Paredes informó que en la vivienda allanada estaba el 30% de lo robado.

La banda que roba las prendas las vende a un precio bastante bajo, para que los otros dueños de tiendas las vendan al precio de mercado, de acuerdo a los datos que manejan las autoridades policiales.

Paredes agregó que llegaron a la residencia investigando el rastro de un vehículo de la marca Toyota, modelo Allion, de color plata, denunciado como robado, en el que, según imágenes de circuito cerrado, se transportaron las prendas al ser sacadas de la tienda.

Hasta el momento no hay personas detenidas, pero el uniformado manifestó que los propietarios de la casa particular, quienes también son dueños de un local de venta de ropas, no supieron cómo justificar la existencia de la mercadería.

La denunciante, por su parte, cuenta con las facturas y el detalle que comprueba que fue la encargada de importar cada prenda.