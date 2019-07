Policía imputado por feminicidio, a prisión por otros casos de violencia

El suboficial segundo Lorenzo Vargas Giménez (30), quien fue procesado por supuesto feminicidio de su ex esposa María del Carmen Mendieta, en febrero de 2017, hecho que confesó ante las autoridades, fue imputado hace unos días por violencia familiar por agredir a su ex novia y actual pareja. El juez Leonardo Ledesma decretó su prisión preventiva.

Su ex novia presentó la denuncia el 9 de noviembre de 2018 ante el Departamento de Asistencia a Víctimas de Violencia Familiar de Guarambaré y alegó que sufría agresiones físicas, verbales y amenazas de muerte por parte del uniformado.

“Me hostigaba con llamadas telefónicas o se presentaba en mi domicilio en cualquier horario para agredirme en forma verbal o físicamente y me amenazaba de que no tenga ningún tipo de relación con otra persona”, mencionó una de las víctimas.

Además declaró ante el fiscal Nicasio Galeano que Vargas al salir de prisión (por la causa de feminicidio) la trataba bien y que tenían una buena relación, pero luego cambió su trato.

“Luego de haber salido de prisión andábamos bien, hasta que empezó a ser más violento, agresivo amenazándome de matarme y a mi hija; me pegaba, me tiraba al suelo, por la cama, me pegaba muchísimo, no hice diagnóstico porque me mantenía con amenazas”, refiere la testifical de la ex novia del efectivo policial.

otra causa. El encausado mantuvo la misma actitud con su actual pareja, quien también lo denunció ante dicha dependencia por supuestamente amenazarla constantemente con matarla, si es que llega a tener otra relación sentimental.

Agregó que el encausado le enviaba mensajes de texto donde la seguía agrediendo.

“No realizaba la denuncia por temor, ya que Lorenzo siempre anda armado y con esa arma me amenazaba de muerte”, afirmó la actual pareja de Vargas.

La fiscala Rosalba Enciso presentó la imputación y solicitó como medida cautelar la prisión preventiva contra el hombre.

Por otra parte, la Fiscalía General conformó un equipo de fiscales para indagar la muerte de Mendieta.

Se trata de los fiscales Claudia Aguilera, Otilia Aguilera, Rosalba Enciso y Enrique Gómez.

Además se fijó para el martes 23 de agosto, a las 9.00, una prueba de ADN para confirmar si es que tendría o no participación en el feminicidio.