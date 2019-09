Laurent Patricia Ávalos, ex pareja de Hugo Marcelo Socal, de 38 años.

El comisario Rubén Paredes, jefe de Investigación de Delitos, confirmó este viernes que durante el allanamiento encabezado por la Fiscalía en la vivienda de la Pamela Ávalos, ex pareja de Hugo Marcelo Socal, se encontraron evidencias, pero no pudieron ser incautadas.

Señaló que bajo la escalera de la casa hallaron una bolsa negra que contenía carteras lujosas de renombradas marcas; sin embargo, no pudieron ser levantadas como evidencias dado que la orden judicial solo establecía la búsqueda de elementos específicos.

“Tuvimos la mala suerte de que en el oficio no decía o especificaba las prendas de la víctima. Porque no se pudo llevar cosas que no rezaba en el documento”, señaló Paredes al tiempo de detallar que eran unas 150 carteras de marcas como Louis Vuitton y Óscar de la Renta.

En su momento, la fiscala Belinda Bobadilla señaló que el procedimiento iba en búsqueda de joyas específicas de un valor aproximado de USD 15.000, lentes de sol y una sola cartera.

Respecto a la llamada que fue filtrada, el comisario aclaró que Socal no estaba privado de comunicación.

"Fue de broma", versión de la ex pareja de Socal

Durante una entrevista exclusiva a NoticiasPy, Patricia Ávalos aseguró que fue parte de una broma y que lo conversado fue “todo irónicamente”.

Según detalló, esa charla telefónica con Socal se dio a través de un aparato celular de un policía, a quien identificó como Nery, de la Brigada Central de San Lorenzo, sin dar su apellido.

La mujer aseguró que su ex pareja, con quien tiene dos hijos, es un comerciante dedicado a la compra y venta de vehículos, objetos, entre otras cosas.

"Él se esta riendo, se escucha perfectamente en el audio, le habla al policía y me habla a mí, fue en forma de broma", reiteró.

Hugo Marcelo Socal fue detenido el martes pasado en la ciudad de Lambaré, en el Departamento Central, por un supuesto hecho de hurto agravado registrado el 15 de abril pasado en Asunción.

El hombre es sospechoso de romper la ventanilla trasera de un rodado y sustraer de su interior varias joyas de plata y acero quirúrgico, lentes de sol y relojes.

Además, en aquella ocasión, supuestamente llevó consigo una carpeta con varios documentos, pagarés y recibos de la joyería, una cartera que contenía documentos personales y dinero en efectivo (USD 2.135 y G. 11.990.000).

Socal fue identificado por la Policía Nacional como el presunto autor del hecho, tras analizar las imágenes de filmaciones de las cámaras de seguridad de la zona.

El hombre posee varios antecedentes penales por distintos hechos y esta es la octava ocasión en que cae detenido.