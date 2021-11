Policía detiene a un hombre e incauta motocicleta tras sicariato

Según los datos, el autor del hecho llegó hasta un local de chapería y pintura, propiedad del fallecido, en donde preguntó al ahora detenido cuál era la oficina del abogado y éste supuestamente le mostró dónde era la oficina de Pedro David Galeano.

Esta persona —quien fue detenida por caer en varias contradicciones— fue contratada hace tres días por la víctima como su secretario en su taller, informó el periodista Robert Figueredo, de Última Hora.

Alrededor de las 16:00 la Policía Nacional encontró una motocicleta abandonada en un lugar despoblado, del barrio Azucena, de la ciudad de Coronel Oviedo. El lugar en donde abandonaron el biciclo se encuentra a tres cuadras y media del lugar del crimen.

Los intervinientes analizan una cámara de circuito cerrado que captó a los sospechosos del hecho.

El profesional se desempeñaba anteriormente como juez de Paz en el distrito de Carayaó y ya había sido víctima de un atentado hace tres años en su domicilio.

En dicha ocasión, el abogado logró asesinar al sicario, aparentemente un ciudadano brasileño, quien hasta el momento no fue identificado y cuyo cuerpo continúa en la morgue de la ciudad. Los investigadores no descartan que el hecho guarde relación con el caso anterior, el cual habría tenido un móvil pasional y no fue aclarado totalmente.