Ever Caballero respondió a los cuestionamientos realizados hacia los policías que estaban resguardando el Congreso Nacional durante el estudio de la ley de invasiones . Aseguró que la intención siempre fue contener y no reprimir a los manifestantes.

Las críticas surgieron luego de que se hayan quemado cuatro vehículos y se produjeron saqueos frente a los uniformados, en el marco de las movilizaciones en la Plaza de Armas.

“Hay que estar en el lugar y ser consciente de la situación. Había unos 400 niños y esto iba a ser una masacre si es que la Policía avanzaba. No es que no se recibió orden superior o nos quedamos sin municiones”, dijo el comisario a Monumental 1080 AM.

Caballero aseguró que la decisión de sacar un pañuelo blanco durante los incidentes no fue porque la Policía se sintió arrevesada, sino que se buscaba apaciguar los ánimos y que no se tengan mayores heridos.

"Había casi 400 niños, esto iba ser una masacre. Yo salí con un pañuelo blanco, pero eso no significa que nos rendimos, hicimos ese procedimiento para evitar un mal mayor" Crio. Ever Caballero. #AM1080 pic.twitter.com/ACKrQcCysa — Monumental AM 1080 (@AM_1080) September 30, 2021

“Nuestra intención fue siempre contener, la gente tiene derecho a reclamar, pero lastimosamente no se hizo como debe ser. Nosotros no buscamos llevar 150 heridos a los hospitales”, dijo el jefe policial.

Graves incidentes se produjeron este miércoles entre policías e indígenas en la Plaza de Armas de Asunción. Siete agentes resultaron heridos y un vendedor ambulante perdió sus dos testículos a consecuencia de balines de goma.

Los incidentes se desataron luego de que el Congreso Nacional sancionara el proyecto de ley por el cual se elevan las penas por las invasiones de tierras.

Posteriormente, la Comandancia de la Policía Nacional estableció "alerta de seguridad 100%" en todas las dependencias del país, tras estas situaciones.