Polémica y “estafa” en NBA

LeBron James estuvo colosal (41 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias), y restando 14 segundos para el final del tiempo regular estando empatados a 105, sufrió el golpe de Jayson Tatum que los árbitro no cobraron. “Nos estafaron esta noche, no lo entiendo. No entiendo”, se quejó LeBron, posjuego.