Polémica llegó a la Cámara de Diputados de Paraguay

“Señor Horacio, ¿hasta cuándo más tenemos que esperar que expliquen qué hay detrás de Tabesa, aparte de los cigarrillos de contrabando? ¿Será que llegará el día en que nos vamos a enterar que también están en la guerrilla islámica? ¿Será que llegará el momento en que nos vamos a enterar que financian terroristas? Deben dar la cara y no queremos verles a sus perros cartistas”, arremetió.

Inmediatamente, el líder de la bancada cartista, Basilio Bachi Núñez, salió al paso de los cuestionamientos y respondió a Amarilla, quien se levantó de su curul y le mostró el dedo del medio sonriendo.

“Que se quede a escuchar las verdades, que se quede a mirar el video que voy a pasar y esa es la educación que recibió, no va a escuchar las verdades, pero se preocupa de aviones tripulados de iraníes. Yo también me preocupo, vamos a ver qué origen y cargas llevaba. Pero estoy seguro que las empresas de nuestro líder no tienen nada que ver, miren cómo me hace, miren”, sostuvo el diputado colorado sumamente ofuscado por los gestos de su colega liberal.

La aeronave llegó al país el 13 de mayo pasado y aterrizó en el aeropuerto Guaraní, en Minga Guazú, Departamento de Alto Paraná, y ahora genera un gran revuelo.