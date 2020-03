“Podría jugarse a puertas cerradas”

Marco Trovato, presidente de Olimpia, charló con Fútbol a lo Grande en Radio Monumental 1080 AM sobre lo que es la actualidad del fútbol paraguayo, en cuarentena como toda la población, sin actividad en los clubes y aminorando el contacto grupal para evitar el contagio del coronavirus.

“Debemos acatar las normativas que pide el Gobierno y en la interna, trabajar nosotros y seguir preparados para competir, seguir el protocolo de salud, la Villa (Olimpia) está totalmente aislada y los jugadores tienen un protocolo de trabajo muy claro para poder aguantar hasta el 25 de marzo y ahí ver lo que pasa”, expresó el timonel franjeado.

“Esto es muy nuevo, no tenemos idea de lo que puede o no pasar, solo debemos acatar lo que dice el Gobierno, estar listos para volver a la competencia y si no es así, dar corte al trabajo y prepararnos para un nuevo campeonato, de momento es esperar para ver cómo se va desarrollando la enfermedad día a día”, agregó.

UNA ALTERNATIVA. Sobre el retorno del fútbol, Trovato planteó un torneo a puertas cerradas: ”Es una opción, debemos hablarlo con los futbolistas, con el equipo de trabajo, tomar todos los resguardos y cuidados. Debemos ponernos todos los clubes de acuerdo en los protocolos de salud y capaz podríamos llevar el campeonato a puertas cerradas”. El jugar sin público implicará una gran pérdida en cuanto a lo económico, pero evitaría el riesgo de contagio. “Ya nos tocó jugar a puertas cerradas en un partido de Copa Libertadores (ante Defensa y Justicia), lo que nos acarreó un perjuicio económico tremendo, uno o dos partidos más a puertas cerradas nos podrá llevar un perjuicio de uno o dos millones de dólares; no está fácil la cosa, pero debemos trabajar para poder eliminar la enfermedad”, dijo Trovato en charla con FALG.

Mientras, los jugadores seguirán entrenando en sus hogares bajo rutina estricta.