PLRA no tiene consenso sobre prórroga

No existe una postura unánime. Desde el seno del oficialismo liberal cuestionan que pueda aplazarse las elecciones, pero los miembros del bloque de Nuevas Ideas y llanistas coquetean con la posibilidad de prórroga.

El vicepresidente del PLRA, Líder Amarilla, fue tajante en el hecho de que el pedido de un sector liberal no corre, puesto que “las autoridades municipales son electas por el plazo de cinco años, hubo una prórroga para preparar al país del Covid..., pero ahora no podemos permitir otra porque las autoridades van a quedar deslegitimadas”, señaló Amarilla.

“La Constitución Nacional hay que respetar, pero sobre todo la soberanía del pueblo. No a la prórroga porque no podemos vivir en esta constante inseguridad jurídica de que se hace, no se hace”, dijo.

En tanto, el senador liberal Víctor Ríos, más a tono con el pedido de algunos intendentes de Nuevas Ideas, dijo que no existe consenso para la suspensión de las elecciones. No obstante, mencionó que apoyan la continuidad del cronograma electoral, pero reconocen que se realizarán campañas totalmente atípicas por la situación del Covid.

“Las campañas electorales están muy condicionadas y moduladas por la pandemia, por lo que todo es más difícil. Primero por el tema de que la gente está preocupada por su vida, sus familias y las situación económica. Hay mucho malhumor social”, señaló.