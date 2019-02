Playlist para el Día de los Enamorados

Café Tacvba - Eres

Café Tacvba- Eres Video: Cafe Tacvba Youtube

Eres es una canción del álbum Cuatro caminos del grupo mexicano Café Tacvba, que visitó Paraguay recientemente. El cuarteto está acostumbrado a proveer buenas rolas pero en esta se pusieron bien romanticones y no les salió para nada mal.

Santiago Motorizado - Dos Galaxias

Santiago Motorizado- Dos Galaxias. Video: rocio brr Youtube.

Santiago Motorizado, cantante y bajista de El Mató a un Policía Motorizado, sacó hace unos años un disco con canciones acústicas. Muchas de ellas ingresaron a La Dinastía Escorpio pero esta no y con pocas palabras dice lo necesario para expresar los sentimientos hacia esa persona amada.

Salamandra - Finnito

Video: SalamandraPY Youtube.

Entre los grandes hits del grupo oriundo de Ypacaraí está Finnito. Se puede resumir en “la vida es corta y solo quiero amarte”.

Natalia Lafourcade - Tu sí sabes quererme

Natalia Lafourcade- Tu sí sabes quererme. Video: Natalia Lafourcade Youtube.

De álbum Musas (Un homenaje al folklore latinoamericano en manos de Los Macorinos, vol. 1), la compositora mexicana Natalia Lafourcade presenta este bolero que rinde tributo al amor.

Para este trabajo se unió con el mexicano Miguel Peña y el argentino Juan Carlos Allende, del dúo Los Macorinos que acompañaron a Chavela Vargas en la última parte de su vida.

Chet Baker - My Funny Valentine

Chet Baker- My funny valentine. Video: Youtube.

El cantante y trompetista Chet Baker compuso My funny valentine, que se convirtió en un standard de jazz. Es como para cantarle a esa persona amada al oído.

María Gabriela Epumer - Día de amor

María Gabriela Epumer- Día de amor. Video: francoapple Youtube.

La fallecida guitarrista y compositora argentina, María Gabriela Epumer, no solo la rompía en la banda de Charly García, sino que también creó canciones pop que derriten como Día de amor.

The Beatles- Something

The Beatles- Something. Video: The Beatles Youtube.

El cuarteto de Liverpool no podía faltar en esta lista. Es cierto que The Beatles tiene más canciones de amor, pero no por eso se puede negar la grandeza de Something, compuesta por George Harrison.

Caetano Veloso - Sozinho

Caetano Veloso- Sozinho Video: Caetano Veloso Youtube.

Caetano Veloso tiene esta canción de amor por excelencia en la que escucharlo solo con su guitarra es una delicia para los oídos.

Jorge Drexler - Me haces bien

Jorge Drexler- Me haces bien. Video: Youtube.

Este tema del uruguayo Jorge Drexler tiene la particularidad de que a pesar de haber sido utilizado para un comercial, no perdió la ternura que es su esencia. Con tres palabras puede derrumbar la muralla que priva a dos personas del amor. Es seguro que el ex médico tiene otras canciones más profundas pero este es un mensaje directo que no debe ser minimizado.

Gustavo Cerati - Vivo8

Gustavo Cerati- Vivo Video: Gustavo Cerati Youtube.

Gustavo Cerati es uno de los mejores compositores que tuvo el rock argentino y por qué no latinoamericano. Esta canción forma parte de Siempre es hoy, donde el fallecido artista supo mezclar samplers y guitarras. Es ideal para aquellas personas que recién se casaron.

Obviamente esta lista no es definitiva, es simplemente una recomendación de alguien para este día. Inclusive a partir de los mismos el soundtrack puede expandirse hasta el infinito. Pero hay que agregar un bonus:

Luis Alberto Spinetta - Quedándote o yéndote

Luis Alberto Spinetta- Quedándote o yéndote. Video: Spinetta Spirit Youtube.

Dentro de la vasta discografía de Luis Alberto Spinetta, fiel defensor y propulsor del amor, tenemos esta canción que no se caracteriza por los acordes de guitarra a los que el Flaco acostumbraba a usar, sino que se apoyó en un piano.