Playa: Entre sorteo y la Copa

LIBERTADORES. Mañana, en la arenera del COP, arranca la Copa Libertadores 2019. Representan a Paraguay: San Bernardino y Cerro Porteño.

Juegos para mañana, desde las 13.00: Vitoria (BRA) vs. Acassuso (ARG), Guavire (COL) vs. Monagas (VEN), Vasco (BRA) vs. Racing (ARG), Tito Drago (PER) vs. Cerro Porteño (PAR), San Bernardino (PAR) vs. Hamacas (PER) e Iquique (CHI) vs. Fluminense (ECU).