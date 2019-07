Plantean “recursos diferenciados” para los colegios técnicos

“El MEC tiene que tener especialistas en el tema que muevan el resto de los ejes. Si hay buenos gestores y una instancia de gestión bien organizada, todos los demás se podrá impulsar”, observa Iriarte, quien –desde noviembre pasado– trabaja a Chile como asesor en la Unicef de países de la región y el Caribe en materia educativa en distintos niveles.

El documento a revisar, justamente, suprimió dicha dependencia ministerial y creó un Consejo Nacional de Educación y Trabajo (CNET) que hasta hoy “no funciona” al ser un ente biministerial dependiente del MEC y del Ministerio del Trabajo.

“No funciona ese consejo. Nadie se hace cargo, compiten entre uno y otro a ver quién va a tomar la batuta”, suscribe Analía Preda, de la Comisión de Educación de la Asociación de Ex Alumnos del CTN.

En palabras de Iriarte, al menos debería crearse una instancia similar a la otrora DGETP. “En la primera versión de la Carta Orgánica se proponía la creación de un Instituto Nacional de Educación Técnica y Profesional (INETP) que dependía directamente del ministro. Ése nivel de posicionamiento estratégico se requiere, porque hoy la educación técnica es una pequeña unidad al interior de una dirección que no entiende su filosofía ni sus necesidades”, dice sobre la Dirección General de Educación Permanente.

FRAGMENTADO. “El grave problema es que no se reconoce a la educación técnica como una modalidad que requiere una atención diferenciada: es parte de la educación media, de la educación superior, de la educación de jóvenes y adultos. Entonces, no tiene identidad propia y tampoco un presupuesto diferenciado”, repara y recuerda que en 2012 habían logrado que la DGETP gestione recursos para responder a distintas necesidades de los colegios técnicos. “La necesidad de un colegio secundario regular no es la misma que la de un colegio técnico. Ahora hay una diferenciación importante, pero aun así el monto que se transfiere a las instituciones no tiene una lógica clara. Por ejemplo, hoy se transfiere G. 500.000 por alumno; pero ¿cómo se hizo ése cálculo?”, cuestiona la falta de claridad en la asignación de esos fondos y “que partan realmente de las necesidades que tienen”.

VOCACIÓN. ”Los colegios técnicos se mantienen vivos por el trabajo que hacen las cooperadoras de padres y por el esfuerzo sobrehumano que hacen los docentes adentro”, interpone Preda al indicar que los progenitores y los educadores terminan gestionando los insumos.

De hecho, comparte con Iriarte, muchos profesores enseñan “más por vocación”; les gusta trabajar con los jóvenes y entienden la contribución que eso significa. “Lo otro es el equipamiento que están muy deteriorados por el paso del tiempo”, apunta.

De ahí la necesidad de un “presupuesto diferenciado” para la educación técnica “que dé respuestas a todas esas necesidades: de salarios, equipamientos, proyectos de innovación que se puedan llevar adelante”, enumera el asesor de Unicef.

Para tener una idea, cuenta: “En los colegios industriales habíamos hecho una estimación, hace unos años, que se gasta más o menos G. 100.000.000 por año, en gastos operativos (insumos, mantenimientos). Eso no incluye salario docente”.