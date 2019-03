Plantean propagación in vitro de las especies forestales en peligro

La joven ingeniera (26) trabaja en el Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas (Cemit) de la UNA, en donde aplicará las técnicas aprendidas para cultivo in vitro especies forestales nativas.

Su estancia por dos meses fue en el Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia, España. Entre otros aspectos, trabajó en la preparación de la planta madre, establecimiento de cultivo en condiciones de asepsia, multiplicación de brotes, enraizamiento y aclimatación.

Estudio. En Cemit realizan propagación de plantas ornamentales –orquídeas principalmente– y medicinales. Pero con las forestales, área en la que se capacitó, había dificultades.

“Teníamos varios inconvenientes para introducirlas en condiciones in vitro. Probamos, por ejemplo, con el algarrobo, pero como el cultivo in vitro tiene cinco fases, llegábamos hasta la tercera que es la brotación. Luego no generaba raíces entonces no podíamos obtener la planta entera”, explica.

Señala que fue clave su estancia en Galicia, ya que existen informaciones que en los materiales científicos no explican, como cuestiones sobre qué podría estar fallando en el proceso de germinación de la planta (algarrobo) con la que estaban trabajando. Según la explicación que le dieron, tuvo que ver con el exceso de contacto con las hormonas.

Propagación. “La importancia de esto es que hay especies que están en peligro de extinción y no producen muchas semillas. Entonces este tipo de propagación es muy importante”, refirió el encargado del Laboratorio de Biotecnología, ingeniero forestal Juan Venancio Benítez, en cuyo departamento trabaja Cantero.

Para Cantero una de las especies con las que le gustaría empezar el proceso de propagación es el palo santo, planta bastante sustraída tanto para el uso de su madera como por las propiedades medicinales.

Los ingenieros señalan que para la ejecución del área forestal es clave la alianza del Cemit con empresas privadas, ya que existe falta de infraestructura en el ente para la producción a gran escala.