¿Plan de educación contra la democracia?

La Comunidad Educativa de cada institución escolar debe existir por disposición del artículo 76 de la Constitución Nacional y de los artículos 7 , 11 (inciso i), 12, 19, 20 y 22 de la Ley General de Educación (LGE). No crear las comunidades educativas institucionalizadas, como mandan la Constitución y la ley es incurrir en el delito de desacato al imperio de la ley.

Desobedeciendo a la Constitución y la ley, el MEC usurpa a los alumnos, a sus padres, profesores, directivos administradores y exalumnos sus derechos y atribuciones explicitados en la Constitución y en la ley; tales como “participar en la organización del sistema educativo”, “ser consultados permanentemente por parte del Estado para la determinación y fijación de la política educativa”, “garantizar la calidad de la educación y para ello hacer evaluación sistemática y permanente del sistema y los procesos educativos” y “ser informados por parte de las autoridades educativas de las evaluaciones que realicen, así como las informaciones globales que permitan medir el desarrollo y los avances de la educación”.

Mantener eliminadas las comunidades educativas es destruir definitivamente la institución más democrática del sistema educativo e impedir el desarrollo democrático en la educación, porque cada comunidad es “común-unidad” para el Bien Común de la educación, ejerciendo y desarrollando la democracia todos sus miembros.

La ACE no es comunidad educativa, está conformada solamente por padres o tutores voluntarios (art.2, ley 4853), por tanto quedan excluidos de la comunidad educativa cinco grupos de sus miembros, tres de ellos (alumnos, profesores y directivos absolutamente fundamentales en el sistema y en los procesos educativos.

Las ACE de cada institución educativa escolar del país se constituye con el objeto de cooperar con el Estado, como dispone el artículo 5 de dicha ley. En la democracia la soberanía reside en el pueblo, que ejerce el poder mediante el sufragio (art 3 Constitución Nacional), por eso se llama demo (pueblo) cracia (poder), y el Estado y el Gobierno están al servicio del pueblo, que les paga. Sólo los Estados totalitarios ponen al pueblo a su servicio, lo inverso de la democracia.

Los padres, en la ACE, no tienen participación en el poder, están para ayudarle al Estado en la institución escolar, no participan en la organización del sistema educativo (art 76 CN), no participan en el proceso de definición de la política educativa, etc., para no repetir lo que cité como responsabilidades y atribuciones de los miembros de las comunidades educativas.

Es evidente, promover las ACE y eliminar las comunidades educativas no es transformar la educación nacional, sino destruir definitivamente las comunidades educativas definidas en la Constitución Nacional y la Ley General de Educación, y arrebatar derechos a los padres y demás miembros de las comunidades educativas institucionales. En vez de mejorar y proyectar la educación nacional hacia el futuro, la hundimos más y la sometemos al servicio de Estados totalitarios. No aceptamos las ACE y exigimos la creación de las comunidades educativas de acuerdo a la Constitución y la ley.