Plan para bajar piso del IRP genera discrepancias en Comisión Tributaria

La ex titular del Fisco Lea Giménez aseguró que el rango actual es equilibrado y que no está de acuerdo con la idea de que paguen el gravamen aquellos que ganen G. 50.000.000 al año, porque se estaría afectando a quienes tienen menores ingresos. Refirió que si bien en el seno de la Comisión aún no se discutió sobre este punto, a su criterio, “no creo que esa sea la propuesta de nadie”.

Remarcó que el objetivo debe ser promover la formalización y la equidad tributaria, con un sistema que sea más eficiente y progresivo.

Para Alba Talavera, directiva del Colegio de Contadores, exigir que los de menores ingresos paguen IRP sin que el Estado gaste de mejor manera y ofrezca mejores servicios a la gente no debe ser una opción. En ese sentido, indicó que es fundamental el trabajo de la Comisión del Gasto para asegurar que los fondos públicos sean mejor asignados para luego empezar a implementar cambios impositivos.

Formalización. A su turno, la abogada Nora Ruoti dijo estar de acuerdo con bajar el piso a los dos salarios mínimos al mes, ya que eso fomentará la formalización sobre todo de comercios que en la actualidad no facturan.

Señaló que difícilmente una persona que gana G. 4.200.000 tenga ganancias y pague IRP, pero que al ingresar al régimen exigirá con mayor rigor facturas a comercios informales para las deducciones, lo que empujará a estos comercios al sector formal.

Finalmente, el senador Dionisio Amarilla reconoció que si bien esta propuesta generó incomodidad y reclamos masivos de la gente, prefirió no dar su opinión puntual hasta escuchar los argumentos de los técnicos del Fisco. “Debe haber una razón por la cual se plantea esto. Igualmente, el proyecto final se tendrá recién en marzo”, expresó.

El Plan. La propuesta de bajar el piso de la renta personal a los G. 50.000.000 anuales o G. 4.200.000 mensuales fue puesta a consideración de los miembros de la Comisión Técnica Tributaria mediante un proyecto ideado por el Ministerio de Hacienda.

Este borrador también propone eliminar exoneraciones del IVA, unificar Iracis e Iragro y crear un régimen simplificado para los pequeños aportantes, entre otros.

Días atrás, analistas económicos también se manifestaron respecto a la propuesta de bajar el piso del IRP. Afirmaron que esto profundizaría las desigualdades actuales y pidieron atacar la evasión.

Rango está por encima de la media regional

La propuesta de bajar el piso surgió luego de que Hacienda, con apoyo de organismos internacionales, haya hecho un análisis comparativo sobre la aplicación del IRP, lo que concluyó que en la región el rango no incidido está, en promedio, en torno a 1 ingreso per cápita (PIB per cápita) anual. Desde la cartera fiscal señalaron que como el PIB per cápita paraguayo es de G. 33,6 millones (USD 5.600), el plan de reforma incluso estaría por encima de la media de la región, considerando que el piso de G. 50 millones corresponde a 1,5 veces el PIB per cápita. En la actualidad, el rango no incidido del IRP equivale a 2,3 veces el PIB per cápita.