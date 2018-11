Pilcomayo: Acta que firmó fiscalizadora contradice su informe

Es que la consultora señaló en su último reporte que la contratista no cumplió con las especificaciones técnicas del contrato, concretamente en las obras desde la embocadura hasta San Antonio (lote 1), que estuvieron a cargo de la empresa Topografía y Caminos (T y C SA). Sin embargo, en el acta de recepción provisoria Cialpa avaló las obras que fueron realizadas.

El documento fue remitido ayer a este diario por el ingeniero Francisco Griñó, propietario de T y C, donde se resalta que tanto el MOPC, la contratista y la fiscalizadora Cialpa estuvieron de acuerdo con los trabajos realizados en el Pilcomayo.

“El acta y su informe se contradicen. En el acta firmamos los tres: La fiscalización, supervisión de MOPC y la contratista. Por qué (Cialpa) no puso ahí que las obras estaban mal. Nosotros podíamos escribir si no estábamos de acuerdo con su parecer”, expresó el ingeniero Griñó.

En el acta de recepción se resalta: “La fiscalización de obras ha constatado que en dicha fecha (2 de julio del 2018), fueron terminados los trabajos previstos en el pliego de bases y condiciones, procediendo en consecuencia a acreditar la conformidad de las obras con el conjunto de obligaciones establecidas en el contrato y elaborar la lista de los trabajos incompletos y las reparaciones a realizar”.

En otro párrafo se expresa: “En fecha lunes 23 de julio del 2018, siendo las 9.30, se inician las operaciones previas a la recepción provisoria de las obras con el listado de los trabajos incompletos y las reparaciones a realizar, en conformidad de los profesionales presentes en este acto, realizan un recorrido de verificación dentro del dominio comprendido a los lugares involucrados a la afectación de la obra; corroborando que se ha dado cumplimiento a las observaciones”.

Guerra de empresas. En horas de la tarde llegaron hasta la Redacción de ÚH el ingeniero Néstor Kanazawa y Jorge Villalba, de T y C. Los mismos también lamentaron que Cialpa haya cobrado la totalidad de su contrato en setiembre de 2018, sin haber presentado su informe final, lo cual se terminó recién este mes, es decir, cuatro meses después del vencimiento de su contrato.

En cuanto a la guerra con Líneas Panchita G, subcontratista de T y C en los trabajos del Pilcomayo, resaltaron que las diferencias se dieron después de que se haya realizado la apertura del canal paraguayo el 17 de julio de 2018 “con festejos y elogios por parte de las empresas por el logro alcanzado”.

Empero, Kanazawa resaltó: “Dichos elogios solo duraron un mes, porque T y C ya se negó a presentarse a la licitación (para la riada de este año) conjuntamente con Panchita G, debido a la desprolijidad de sus trabajos y a su manejo técnico como administrativo y por no respetar el proyecto ejecutivo aprobado”.

Señaló además que Panchita no cuenta con los equipos necesarios para el buen desarrollo de los trabajos, “tal es así que frecuentemente hacía uso de los equipos del MOPC para su beneficio propio, situación que categóricamente fue rechazada en todo momento por T y C”. Respecto a esta grave denuncia, mostraron fotografías de la firma utilizando maquinarias de Obras Públicas.

Los representantes de T y C también resaltaron que a todo esto se suma “el cambio del pliego con el actual Gobierno para la licitación 2018-2019”. “El actual Gobierno elimina trabajos contemplados en la propiedad de Panchita G, como así también los requisitos de contar necesariamente con dos dragas propias de 1.100 HP, que llamativamente la única que cumple con dicho requisito es Panchita G”, indicaron

Agregaron además que “lo más grave es que Panchita G pretendió cobrar a T y C por trabajos no ejecutados y por trabajos no previstos en el proyecto ejecutivo y, peor aún, trabajos no autorizados”.