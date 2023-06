Pilar del Río: "Paraguay es un país que Saramago nombra en su último libro"

Sencilla y sin ninguna afectación, Pilar del Río, oriunda de Granada, participó junto a destacadas figuras de la III Conferencia Internacional de las Lenguas Portuguesa y Española organizada por la OEI. Y, además, junto a Mirta Roa en la apertura de la Feria Internacional del Libro de Asunción. Se define como periodista y traductora. Contesta sin rodeos las preguntas referentes a su vida con el destacado novelista portugués, con quien vivió en pareja un par de décadas entre Lisboa y la isla de Lanzarote hasta el final de sus días. Así como las grandes polémicas que despertó Saramago (1922-2010), a raíz de libros como El Evangelio según Jesucristo, con una visión apartada de la ortodoxia, y de Ensayo sobre la lucidez, que provocó el disgusto de la clase política de su país. Nuestra entrevistada aporta su mirada reflexiva y crítica sobre la realidad actual.

–¿Cómo se conocieron con Saramago?:

–Como lectora. Fui a Lisboa a seguir el recorrido de El año de la muerte, de Ricardo Reis. No fui a conocer al autor, fui a seguir los pasos que el libro narraba. Y me pareció que era una gentileza felicitarlo. Soy periodista, no hay ningún problema para llamar a un autor. Bueno, y así nos conocimos, un encuentro, un apretón de manos. Y unos meses después, él vino a verme a Sevilla. Y luego hubo unas cartas de por medio. Y me vino a buscar…

–Sin mucho protocolo…

–Claro, éramos dos personas mayores, dos personas libres, podíamos hacer nuestra vida como quisiéramos. Digamos que mediaron unos meses desde que nos conocimos.

–¿Cuál era la rutina de él, un día cualquiera?:

–A los escritores que empiezan Saramago les decía: ‘No perder tiempo, pero no tener prisa’. Él era un trabajador. Opinaba que escribir es como un carpintero que trabaja y hace una silla. Tiene que ser estable y se intenta que sea bella. Él las mañanas las dedicaba a la lectura. Si tenía que escribir un artículo, responder correos... Y solamente a la tarde, después de comer, abordaba la escritura literaria. Siempre dos páginas. Y disciplinadamente. A la mañana siguiente releía esas páginas, si tenía que hacer una corrección la hacía. Era un trabajo serio, riguroso, nada romántico.

–¿Él le leía sus escritos?:

–No me leía sus escritos, pero me los pasaba todos los días, dado que fui su traductora a partir de un momento determinado. Entonces leía lo que escribía en portugués y yo lo traducía al español. Si volvía a corregir, yo lo hacía también. Era un trabajo en equipo, simultáneo. Y que me dio una enorme satisfacción y mucha responsabilidad. Nunca comentábamos lo que pasaba en el libro, porque la libertad del autor no debe ser interferida ni por un aplauso ni por un comentario.

–La de Saramago sería una vocación tardía, ya que dedicó varios años al periodismo antes de dedicarse de lleno a la literatura:

–No, a los 27 años publicó su primer libro. Otra cuestión es que no pudiera seguir publicando por las circunstancias sociopolíticas de su país y de su propia vida. Era una persona que tenía que trabajar mucho, en oficios varios... Y treinta y tantos años después volvió a la escritura. No fue periodista, aunque es verdad que trabajó coordinando el suplemento cultural de un periódico y fue director adjunto de otro. Pero nunca hizo un reportaje, ni una entrevista.

–Pero digamos que cierra el ciclo de los periódicos y se dedica a exclusivamente a la literatura:

–Eso ocurre cuando tiene cerca de 60 años y le hacen un encargo para escribir un libro que se llama Viaje a Portugal. Era un pedido de una editorial fuerte. Él tenía varios proyectos, pero no los podía abordar, porque vivía haciendo traducciones para poder vivir. Con ese encargo, tuvo ingresos suficientes para poder vivir unos meses sin traducir. Y con Levantado del suelo (1980), ya pudo vivir de la escritura. Y se dedicó a la literatura.

–¿Cuáles eran sus hobbies?:

–Pasear… le gustaba mucho. Vivíamos en Lisboa y en cierto momento nos fuimos a vivir a Lanzarote, una isla casi desierta. Y era vivir en contacto con la piedra, con los volcanes. Es una isla con 370 cráteres. Le gustaban las conversaciones con amigos. Mi casa era un centro de encuentros de gente de distintos países e idiomas. La intuición de la isla, es un libro que yo escribí donde cuento el día a día de Saramago. Por qué escribe ‘Intermitencia de la muerte’ y no otro, el porqué de cada libro en pequeños capítulos, la gente con quien se veía, los viajes a América Latina, la importancia que le daba a este continente...

–Él llega a escribir un libro que causó el enojo de la clase política de Portugal, Ensayo sobre la lucidez:

–El enojo de la clase política de Portugal se producía con cada libro que publicaba. Con Ensayo sobre la ceguera, con El Evangelio según Jesucristo, que el Gobierno salió diciendo que no se podían abordar de esa manera esos temas…

–¿Por qué esa reacción de los políticos?:

–Porque la libertad es muy difícil de asimilar. Él era un hombre libre. Cuando escribe El Evangelio… decía que Jesucristo era la base de una religión. Y al no haber Dios, eso era una mentira. O sea, interpretaciones distintas. Pues inmediatamente saltaban todas las alarmas, decían que él era un ateo y que ponía en cuestión las ideas sagradas. Los libros son todos alarmantes. Lo mismo pasa con Ensayo sobre la lucidez en que afirman que él plantea votar en blanco en las elecciones. Pero no, él no plantea eso. Pasa que sigue la metáfora de Ensayo sobre la ceguera, lo que la gente ve es una ceguera blanca.

–En una oportunidad, en 2003, él estaba lanzando una novela en Madrid y se estableció un diálogo telefónico con periodistas de España y América Latina. Y cuando me tocó hacerle una pregunta le dije que había hablado con Roa Bastos, y que este le enviaba sus saludos y decía que lo admiraba. Para Saramago fue como una pregunta imprevista, y dijo: Roa Bastos es una figura de primer nivel en la literatura. Y me gusta mucho Yo El Supremo.

–Por supuesto que Roa Bastos estaba entre sus escritores fundamentales, lo leía y lo citaba cuando podía. No me extraña que lo citara en ese encuentro, porque se lo he oído más veces. Porque Roa Bastos es una figura que uno si ama la literatura es una sombra a la que uno se acoge. Está permanentemente. Está en la creación del boom latinoamericano junto con (Juan) Rulfo. Son figuras tutelares de la literatura del siglo XX.

–Le transmití el deseo de Roa que viniera a Paraguay, y Saramago respondió diciendo: ‘Paraguay es el único país de Sudamérica que no conozco y quisiera ir’. En 2004 acudió al Congreso de la Lengua Española en Rosario, en el que estuvo presente. Y comentaban que quería venir a Paraguay. Pero, parece que por problemas de agenda no pudo darse.

–Paraguay es un país que Saramago nombra en las páginas de su último libro Alabarda, con grabados de Günter Grass. En ese libro, que no estaba concluido, pero luego fue publicado con la colaboración de Fernando Gómez Aguilera y Roberto Saviano, ahí habla de Paraguay, de la Guerra del Chaco, la violencia, el negocio de las armas y la responsabilidad personal. Lamentablemente, como termina en ese capítulo, tendría que haber un desarrollo para ver si la fábrica, en la que supuestamente se desarrolla la acción, le va a vender armas a Paraguay. Y parece que Paraguay no lo concreta, porque había recibido armas de España. Ese tema Saramago ya no lo trata porque desgraciadamente fallece. Hay varias páginas dedicadas a la Guerra del Chaco. Está en su última novela editada por Alfaguara en 2014, Alabarda.

–Tenían tanto Saramago como Roa algunas afinidades. Por ejemplo, eran muy críticos…

–Sí, al poder.

–También al neoliberalismo salvaje y a los efectos devastadores a nivel de los pueblos y del medio ambiente.

–Así es. Eran dos hombres libres, independientes, que no se debían a ningún grupo ni a ninguna confesión, decían con valentía aquello que pensaban. Y pensaban porque eran capaces de oír y de leer a otros. Y por eso tenían muchos puntos en común. Coinciden con la declaración de derechos humanos, con el respeto por el medio ambiente. La Fundación José Saramago nace con uno de sus objetivos que es frenar el deterioro ambiental.

–Aparte de ese objetivo, qué otras tareas realiza la fundación?:

–Los encuentros culturales, por ejemplo. Siempre estamos recibiendo gente de otros países que presentan sus libros. Se hacen debates, se hacen congresos. Está la Carta de los derechos y los deberes humanos, del 2017, que se hizo a partir de un discurso de José Saramago, que ya la hemos entregado a la ONU. Y la pluralidad cultural como una defensa frente al poder. En internet se pueden encontrar estos documentos, en la página de la fundación.

–Se puede decir que hay un auge de la literatura femenina a nivel hispanoamericano?:

–No hay un auge de literatura hecha por mujeres. Ha habido antes un fraude basado en que las mujeres no podían publicar. Entonces, la vergüenza es lo que ha pasado antes, por lo que el patriarcado tendría que pedir mucho perdón. Somos muchas expresándonos efectivamente porque lo hemos conseguido. Frente al poder masculino hemos dicho ‘aquí estamos’. Y estamos saliendo, estamos publicando, no tenemos ningún miedo. Y hemos ganado este espacio que nos fue negado a lo largo de muchos años, en que nos han tratado como brujas o como putas si queríamos escribir, o pintar, o componer música. Pero ahora no pueden, porque saben que somos más y somos mejores.