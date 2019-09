“Pienso en ganar, estoy confiado”

–Sí, es una presión, porque, aparte de mí, creo que tenemos un compromiso de realizar una buena competencia, de demostrar el nivel que tiene el hipismo paraguayo y buscar clasificar entre los primeros lugares. Y Además de la presión, tengo mucha ansiedad de que comience ya la competencia.

–¿Cuál es tu expectativa para esta competencia internacional?

–Todos creen que yo tengo que ganar, que soy el favorito y que debo pelear por la medalla de oro.

–¿Y vos qué creés?

–Yo creo que puedo ganar, estoy confiado, me he preparado a conciencia, no descuido mi entrenamiento y tengo un buen caballo.

–¿Cómo está el deporte ecuestre en Paraguay.

–Yo creo que puede estar mejor, porque algunos tienen buenos caballos, pero le falta interés a las personas, falta de responsabilidad a la hora de entrenar.

–¿Qué te enseñó el deporte ecuestre?

–Me enseñó a ser constante y saber aprovechar las oportunidades. Voy a tener la oportunidad de competir en mi país, por mi país y eso me pone contento y sobre todo ansioso.

–¿Pensás seguir compitiendo cuando seas mayor, y tu proyección?

–Claro, pienso seguir entrenando duro y clasificar a los Juegos Olímpicos, sueño con una medalla en los Juegos.

–¿Qué pedís para este campeonato?

–Espero que le vaya bien a todos los que van a competir, a los compañeros, y sobre todo que no haya accidentes. Creo que se puede hacer un buen torneo y que podamos demostrar que aquí también se pueden hacer bien las cosas.

–¿Cómo es tu día normal?

–Entreno todos los días, unas tres horas. Cuando no estoy encima del caballo, hago ejercicios localizados en el gimnasio.

–En cuanto a la comida, ¿tenés alguna restricción?

–No tengo problemas, puedo comer de todo, pero no así panificados y bebidas gaseosas.

–Aparte del hipismo, ¿qué otro deporte solés hacer?

–Me gusta el fútbol, soy de Olimpia, y juego en el arco.



Emanuel Pérez, el joven que lleva la presión en el FEI Jumping Challenge.



Emanuel Pérez Benítez

Edad: 14 años

Categoría: 1,20 metros y si hay empate a 1,30 m.

Caballo: Ondiza Z.

Mundial de Uzbekistán 2019: 9° puesto

Sudamericano de Argentina 2017: 4° puesto

A nivel local: Más de 10 campeonatos logrados en las distintas categorías.

Desde los 6 años que entra a competir.