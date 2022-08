Piden tratar juicio el martes para despegarse de “mafia”

Liberales ya emprendieron el operativo para limpiar su nombre y lograr apagar las acusaciones que los vinculan con el cartismo. Para ello, anunciaron que solicitarán que sea tratado ya el próximo martes el nuevo pedido de juicio político a la fiscala general del Estado Sandra Quiñónez, ya que el anterior ayudaron a archivar.

El grupo que encabeza el pedido está compuesto por los 15 liberales de los 18 que quedaron en la sala de sesiones, cuando la decisión fue abandonar para dejarla sin cuórum, debido a que no había votos para su aprobación. Pese a que votaron a favor del juicio político, ayudaron al cartismo dando cuórum. Los tres liberales restantes (llanistas) no entran en este grupo ya que son aliados del Honor Colorado y no responden al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). Su voto fue por la abstención.