Piden a senadores definirse

En Palacio de Gobierno, el senador Silvio Ovelar pidió a sus colegas colorados Lilian Samaniego, Juan Afara y Derlis Osorio que se definan si quieren seguir con Mario Abdo o no.

Apuntó que deberían estar preocupados porque tienen problema ético. “Ellos tendrían que preocuparse; definirse dónde están; si están con el gobierno, a medias; si están jugados o no; es una cuestión que ellos tienen, problema ético”, apuntó el senador aliado de Marito.

Agregó que si él estuviera en desacuerdo con Marito y con los procedimientos, “por una cuestión ética me retiro y busco otro espacio”. “Pero jugar así a las escondidas; que estamos o no estamos, creo que no es una cuestión muy prudente. En política uno tiene que definirse; o somos o no somos”, dijo Ovelar embretando a sus pares del Senado.

Calificó a Enrique Riera de creerse la quinta esencia de la virtud. “No sabe jugar en equipo”, dijo y que “ siempre se maneja como mitã’i ha’eño y no llega nunca a su objetivo con problema brújula”.

Afirmó que los diputados y gobernadores son los grandes ganadores de la convención por la capacidad de movilización.

Los senadores se abroquelaron en señal de protesta contra el pacto de la Operación Cicatriz que logró imponer por mayoría la modificación del estatuto partidario. Este malestar puede finalmente terminar en una nueva reagrupación dentro de las filas del Partido Colorado y sumar fuerzas en el Congreso con miras a las futuras elecciones municipales.