Piden que solo abogados privados voten en CM

Para ello plantean la modificación del artículo 20 de la Ley 296/1994, del Consejo de la Magistratura.

La iniciativa se sustenta en una nota presentada por el Colegio de Abogados del Paraguay a la Corte Suprema de Justicia, en donde solicitan que se proceda a excluir a los funcionarios públicos del padrón de electores.

Sostienen que la ley que reglamenta el Consejo, no realiza ninguna distinción entre lo que respecta a la participación de los abogados. La mención de abogados de la matricula en el reglamento no distingue entre funcionarios que tienen el título de abogado, pero que no pueden trabajar como tales, por estar en el sector público, y aquellos del sector privado que si pueden hacerlo.

“Los matriculados del sector privado, son los que deben participar en forma exclusiva, en las elecciones del Consejo de la Magistratura e integrar el padrón”, indicaron.

La diputada Rocío Vallejos fue una de las proyectistas, y finalmente solicitó el retiró de su firma. No quiso explicar los motivos por lo que lo hizo.