Piden que Secretaría Anticorrupción investigue a jefe del Gabinete Militar

Ferrara indicó que se trata claramente de un acto de corrupción y debería ser investigado por la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), pero el caso es que esta dependencia también depende de la Presidencia de la República al igual que el Gabinete Militar.

De igual manera, ÚH se comunicó con la Senac, pero nadie atendió el teléfono en esa institución a cargo de Soledad Quiñónez.

“La utilización de bienes públicos por parte de funcionarios del Estado nos perjudica a todos los paraguayos. El costo de la corrupción es muy alto y aún no tenemos internalizado lo que eso implica. Esos costos los pagamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos”, añadió Ferrara.

Refirió que el gasto por el mantenimiento del vehículo del Gabinete Militar o el combustible que se usa para llevar y traer a la hija del general de Luque a Asunción y de Asunción a Luque, lo paga la ciudadanía.

“Es plata nuestra y por eso no tenemos salud, educación, mejores calles, etc. La utilización de bienes públicos tiene un costo social muy elevado y se debe entender que lo público es de todos y debemos cuidarlo entre todos y no es propiedad de los funcionarios públicos”, recaló.

Señaló que debe terminar la práctica de que el patrimonio del Estado es para beneficio personal de los que están a cargo de las instituciones.

Indicó que la vieja práctica de no respetar y no cuidar lo que pertenece al Estado, a la ciudadanía, solo terminará cuando la Justicia funcione y castigue a los responsables.

“Se necesitan sanciones ejemplares a los funcionarios públicos”, alegó.

Detalles. Piris, jefe del Gabinete Militar, envió una camioneta Hyundai Tucson –con chapa BJF166, perteneciente a la unidad castrense, según el Registro del Automotor– a buscar a su hija de un colegio privado capitalino.

Según la investigación realizada por ÚH, no solo ordena que el móvil busque a su hija, sino que también da instrucciones para que el chofer sea un personal militar.

Se trata del suboficial de transporte Nelson Agüero, asignado al Gabinete Militar.

Según se pudo comprobar en varias ocasiones, el móvil sale de la Presidencia de la República a las 11.10.

El chofer la espera a veces hasta 30 minutos, sobre la calle Don Bosco y Humaitá, ya que María Paz Piris a veces sube al vehículo recién entre las 11.45 y 11.50, tal como ocurrió el viernes pasado.

El general Piris habló con ÚH y admitió que en algunas ocasiones hace buscar a su hija “por algún suboficial, compañero”, pero solamente cuando él no puede hacerlo.