Piden más conciencia este mes

Diciembre es un mes difícil para el personal de blanco pues no solamente se está trabajando en el área respiratoria Covid-19, también es la época de auge de la mayor cantidad de accidentes de tránsito, de pacientes diabéticos complicados, hipertensos, casos de dengue y cuadros quirúrgicos, según la Dra. Yolanda González, directora del Hospital Nacional de Itauguá, quien pidió conciencia a la ciudadanía. ‘‘Si la gente no se cuida, no sé dónde vamos a parar. Estamos trabajando sin parar hace un año. No tenemos vacaciones’’.