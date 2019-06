Piden a Marito reestructurar deudas del complejo sojero

Así lo especificó Héctor Cristaldo, titular de la entidad, quien indicó que el sector necesita reestructurar sus deudas, ya que existen entre los productores quienes ya refinanciaron a 5 y 7 años, y dentro del actual periodo se ven enfrentados a cumplir con la cuota: “la propuesta es pasar esa cuota al final del ciclo y que le permita al productor seguir la programación de sus deudas, porque si encimamos dos cuotas en un año no podrá cumplir”, dijo.

Recordó que la deuda total del sector en el sistema financiero ronda los USD 2.800 millones; pero que no toda esa deuda se pretende reestructurar, sino solo la cuota que vence este año; mientras que también hay una pérdida de capital operativo de unos USD 250 millones.

Con respecto a esta última cifra, dijo que buscan con el Gobierno cómo generar un financiamiento en tiempo y forma para volver a sembrar.

“Percibimos que ya se dieron algunas respuestas desde las autoridades, puesto que hay medidas del Banco Central del Paraguay (BCP) al respecto: el 5 de abril pasado salió una resolución de la banca matriz que permite la reestructuración y refinanciamiento debido a la caída del precio a nivel internacional; mientras que el 13 de abril salió otra para paliar los efectos del clima”, sostuvo.

Al tiempo de mencionar que “hay sintonía” entre lo que solicitan y las eventuales respuestas concretas del Gobierno, Cristaldo dijo que seguirán trabajando en el diseño de esas posibilidades para aminorar la carga pasiva de los productores; y que las autoridades en su momento anunciarán el paquete de medidas.

El dirigente recordó también que en el rubro soja hubo un 23% de caída en la producción (se lograron 2,4 millones de toneladas menos), lo que impactó en toda la cadena, donde también entran a ser protagonistas los fleteros, proveedores de maquinarias e insumos, etc., los que están muy afectados por esa cantidad de mercadería que no ingresó al circuito y cuya facturación no existe en esta zafra.

Consecuentemente, según consignó, dejaron de entrar USD 1.300 millones, lo que se siente profundamente en el mercado. A criterio de Cristaldo, existen unos 50.000 productores en el rubro de granos, mientras que la ganadería también sufrió la caída del precio y se encuentra impactada por la creciente, con dificultad de cumplir los programas y de trasladar animales desde los campos de cría a los de engorde.

También se refirió a que se planificaron otras reuniones, pero con otro tenor, y más bien para ayudar a dinamizar la economía, ya que se siente el proceso de desaceleración acentuado, gran parte como producto de la mala cosecha.