Piden juicio oral para Cárdenas e hijos por enriquecimiento y lavado

El ex presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Justo Pastor Cárdenas Nunes, fue acusado ayer por las fiscalas anticorrupción Josefina Aghemo y Susy Riquelme por los hechos punibles de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero por no poder justificar 2.644.701.082.

Además también las intervinientes presentaron el requerimiento conclusivo contra los hijos del ex titular del ente estatal Justo Cárdenas Pappalardo, María Alexandra Cárdenas Pappalardo y Allan Cárdenas Rodríguez, por lavado de dinero.

Asimismo, solicitaron que todos afronten juicio oral y público.

Según la acusación, Cárdenas aparentemente ha tenido egresos que superan a los ingresos considerando no solo los de la función pública, sino también en la parte privada. El mismo constituyó firmas, compró vehículos.

Entre julio de 2008 a julio de 2018 el ex colaborador de Cartes tuvo un ingreso de G. 5.364.894.000 y un egreso de G. 8.009.595.082, lo que da la diferencia sin justificación legal de G. 2.644.701.082.

En cuanto al lavado de dinero, la fiscala Aghemo explicó que el encausado integró un inmueble de propiedad como capital social y aporte por acciones por valor de G. 250.000.000 autorizada el día 19 de julio del 2017 conforme Acta de Asamblea N° 7/2017 de la firma Agroindustrial Ganadera JPC S.A.

Sin embargo según informes de la Administración Nacional de Energía Eléctrica (ANDE) en la propiedad integrada como capital de la sociedad existirían construcciones de dúplex terminadas con anterioridad a la transferencia del inmueble.

En otra parte del escrito se presume que la transferencia del inmueble sería para ocultar el acrecentamiento desmedido de bienes.

hijos millonarios. Por otra parte su hijo Justo Cárdenas Pappalardo , entre los 18 y 23 años tuvo un egreso de 1.519.709.300 y figura como accionista de dicha firma. El joven adquirió supuestamente acciones por G. 200.000.000 proviniendo el dinero del presunto enriquecimiento ilícito de su padre, según la acusación. Incluso figura como representante de la firma MS Servicios y Tecnología S.A. Así también figura que compró varios vehículos, pero que aparentemente fueron adquiridos por Cárdenas Nunes.

Por su parte María Alexandra, entre los 18 y 19 años de edad, adquirió un inmueble, un vehículo y acciones de sociedades por la suma de G. 1.224.486.000

Finalmente Allan, ex funcionario de la Corte, operó de la misma forma. Ninguno tributaba ante Tributación.



En libertad

Justo Cárdenas Nunes dejó la cárcel de Tacumbú el 13 de agosto pasado, luego de que el juez Humberto Otazú haya decretado el arresto domiciliario para el ex titular del Indert. Esto debido a que el Tribunal de Apelación en lo Penal, Cuarta Sala, dispusiera su salida de la penitenciaría.

Cabe destacar que el también ex diputado fue llevado al pabellón destinado a los internos de la tercera edad. Fuentes penitenciarias afirmaron que se debe pagar entre USD 5 y 10 mil, y una mensualidad de G. 1 millón.

En dicho sitio estuvo recluido el supuesto narcotraficante brasileño Jarvis Chimenes Pavão.

El ex hombre fuerte de la política gozaba de varios privilegios, como aire acondicionado, televisor y una cama cómoda, según habían comentado fuentes carcelarias.