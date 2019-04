Piden investigar a funcionarios que intentaron cobrar a los camioneros

Los ediles solicitaron a la intendenta Perla Rodríguez de Cabral la investigación del caso y de los funcionarios involucrados en el intento de cobro de una tasa que ya no está vigente.

Señalan que esa tasa se cobró entre 2002 y 2009 y que quedó sin efecto después de una intensa lucha sindical del sector, cuando era intendente municipal Javier Zacarías Irún y luego su esposa, Sandra McLeod, demostrando que solo servía como fuente de recaudación que no ingresaba a las arcas del Municipio.

“Esa tasa que nos cobraban tenía que tener un retorno, pero nunca se concretó nada. En su momento se habló de un predio de cinco hectáreas, equipado con oficinas y sanitarios, cosa que en siete años nunca se hizo, pese a que asumieron el compromiso vía resolución desde la Comuna”, acotó.

Ruiz Bauman explicó que no están ajenos a pagar, “pero queremos la contraprestación, que nunca se nos ofreció. Incluso habíamos denunciando ante la Fiscalía de que era una fuente ilegal de recaudación en aquella época”.

Mencionó que este cobro siempre fue fuente de corrupción. Relató que le habían presentado recibos a la entonces intendenta McLeod, con talonarios diferentes y repetidos, y se dejó sin efecto. “Ahora, con esta administración municipal, se intentó de nuevo cobrar, por eso la reacción de los compañeros que rechazaron el intento de cobro por parte de funcionarios municipales”, puntualizó.

El dirigente expresó que los camioneros no están de acuerdo con el intento de cobro y que no se van a callar ni dejarse pisotear para imponerles una tasa que no corresponde. “Pedimos a los concejales que tomen carta en este tema y que se corte de raíz”, apuntó. Bauman confirmó que por ahora el cobro fue dejado sin efecto, tras la airada reacción de los camioneros la semana pasada, y no aparecieron más los funcionarios municipales.

“Debe existir una ordenanza”

El concejal Teodoro Mercado explicó que tiene que haber una ordenanza que regule este tipo de cobros. “Solicitamos un informe, porque si es una resolución de la Intendencia se debe determinar si es original y cuál es el concepto de cobro. Si ese es el caso, eso tiene que estar plasmado en una ordenanza municipal, porque todos los tributos que paga el ciudadano de Ciudad del Este tienen que estar sí o sí como una ordenanza y que debe partir de la Junta Municipal; de no ser así, es totalmente ilegal”, señaló el legislador municipal.