Piden donaciones de maquillajes para hermosear a pacientes con cáncer

Contó que en un primer momento no se le detectaba exactamente qué enfermedad padecía, por lo cual tuvo que emprender viaje hasta Argentina, en donde le diagnosticaron cáncer de páncreas. Volvió a nuestro país y se operó en el Hospital Nacional de Itauguá.

"A los un año de mi cirugía dije: tengo que hacer algo, porque soy una bendecida. Como económicamente no tenía nada que ofrecer, entonces dije: tengo que maquillar", manifestó en conversación con Última Hora.

pacientes.jpg Varias personas ayudan en esta noble labor. Foto: Gentileza.

Cynchu vive en la ciudad de San Lorenzo, en el Departamento Central, y desde hace un año realiza esta noble labor para lograr sonrisas a pesar del dolor, tanto a hombres como a mujeres, quienes siguen su tratamiento en el Instituto Nacional del Cáncer (Incan), en el Hospital Nacional de Itauguá y en el Instituto de Previsión Social (IPS).

Cynchu, quien es madre de mellizos –un niño y una niña– de 4 años, dijo que ella es un testimonio de vida, agradece a Dios por su familia y por darle la dicha de ser madre.

Cada dos meses se realiza una resonancia magnética y a finales de este año espera que que le den su alta médica, tras vencer a esta enfermedad, según comentó.

La mujer recordó que le nació del corazón dedicar su tiempo a personas con cáncer y fue así que un día fue al Instituto Nacional del Cáncer, en donde sigue su tratamiento, y pidió permiso a los médicos para maquillar a las pacientes. En aquella ocasión puso bellas a 30 mujeres, ella sola.

Cynchu Cárdenas.jpg Cynchu Cárdenas dedica su tiempo en embellecer a las personas con cáncer que se realizan quimioterapias.

Posteriormente, se sumaron más personas a esta noble labor, con quienes una vez al mes acuden a los hospitales para maquillar a las pacientes.

Mientras a las mujeres la maquillan, a los hombres les afeitan, les realizan cortes de cabello y de uñas.

"Los hombres quieren afeitarse, están olvidados, al atenderlos se sienten felices. Hay gente que no se mira más al espejo, las mujeres no tienen pestañas, no tienen cejas y que les pongas otra vez pestañas, que les duren tres días, no te imaginás cómo se sienten tan felices", comentó.

Necesita donaciones

Cynchu desea juntar varias donaciones para ir el próximo 14 de mayo al Hospital del Cáncer y maquillar a las mujeres por el Día de la Madre.

Las personas de buen corazón pueden donar maquillajes, pestañas postizas, peines, pañoletas, sombreros, aros, collares, entre otros artículos de belleza. También pueden llevar algunos obsequios que deseen para homenajearlas en su día.

Para los hombres se necesita donación de cortauñas, cremas de afeitar y afeitadoras.

paciente con cáncer.jpg Así lucen las pacientes tras ser atendidas por Cyntia Cáceres. Foto: Gentileza.

"Lo que quiero realmente es llegar a más gente que me ayude, maquilladoras, peinadores, gente a la que le sobre un agogó que ya no utiliza, un par de aritos, no pido nada monetario, solo necesito que la gente se vaya y done eso que tiene, le hará muy feliz, como yo me siento feliz", manifestó.

Por último mencionó que la vida es muy corta y hay que valorarla. Las personas que deseen ayudarla pueden comunicarse con ella al número (0971) 742-078.