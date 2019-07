Piden celeridad para que tres diputados pierdan investidura

El grupo –liderado por María Esther Roa y Aidée Vera– dirigió una vez más una nota al presidente de Diputados para pedir el urgimiento del tratamiento de la pérdida de investidura de los diputados Carlos Portillo, Ulises Quintana y Tomás Rivas “por haber incurrido los legisladores en la causal prevista en el art. 201 de la Constitución Nacional”, es decir, tráfico de influencias.

Añadieron en el documento su respaldo a la iniciativa planteada por varios diputados que han requerido se trate la expulsión de los citados legisladores en el “entendimiento de que la pérdida de investidura de los congresistas es de naturaleza ética, por estar orientada a dignificar y enaltecer la calidad de los representantes.

“Estamos trayendo nuestro urgimiento para el tratamiento de estos tres casos, dentro del rol que nos toca como ciudadanos”, dijo Roa.

Mencionó que en el caso del diputado Carlos Portillo, el pedido de pérdida de investidura ya viene del año pasado, y que se añadieron los pedidos contra Tomás Rivas y Ulises Quintana, recientemente liberado de la prisión, pese a estar sometido a un proceso por tráfico de estupefacientes.

Agregaron que la postura del presidente de Diputados, de escudarse para no tratar los pedidos mencionados en el hecho de que la figura de la pérdida de investidura no está reglamentada, no tiene asidero “porque la aplicación del artículo 201 de la Constitución debe hacerse de forma directa”.

“Quisiéramos que el presidente de Diputados por lo menos se interiorice y utilice a sus asesores jurídicos porque duele mucho cuando él emite un discurso sobre pérdida de investidura, y prácticamente da un paso al costado al decir que estos tienen que ser tratados por la Justicia, lo que no es así”, manifestó Roa.

Explicó que la pérdida de investidura se debe tratar cuando en un caso ocurre el uso indebido de influencias, que se encuentran en los tres casos específicos, es decir, en el del abdista Ulises, el cartista Rivas y el liberal Portillo.

“Esto es diferente al tráfico de influencias que se está canalizando por la Justicia”, agregó la dirigente ciudadana.

SE DESMARCA. El presidente de la Cámara de Diputados, por su parte, dijo que todos los pedidos de pérdida de investidura serán tratados, siempre y cuando, reúnan los requisitos exigidos por las normas legales y aseguró que no está apañando a nadie.

“Acá no hay intención de blindarles a nadie como dan a entender los medios de comunicación; cuando reúnan los requisitos se van a tratar; ustedes están viendo que se les está dando igual trámite a todos, como el caso de la diputada Kattya González”, dijo Alliana.

Tiró la pelota al campo de los senadores, donde dijo que existen causas similares a las de diputados, pero que no corrieron con la misma suerte.