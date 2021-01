Piden ayuda para lograr liberación de secuestrados

Las hijas del ex vicepresidente Óscar Denis, quien se encuentra secuestrado por el EPP, acudieron ayer al Congreso Nacional, donde se reunieron con el titular de la comisión permanente, Raúl Latorre.

“Vamos a seguir viniendo las veces que fueran necesarias. Vinimos a contar todo lo que como familia estamos pasando y estamos realizando. Vinimos a pedir la solidaridad de esta comisión, que no se olviden que hay tres personas que están siendo privadas de su libertad”, indicó Beatriz Denis, hija del secuestrado.

Los familiares del ex Vicepresidente también abogan por la liberación de Edelio Morínigo y Félix Urbieta.

Beatriz Denis señaló que brindaron todos los datos a los integrantes de la comisión para que se evalúen las alternativas posibles dentro del Poder Legislativo.

“Ellos van a interiorizarse de las alternativas, ya sea a nivel nacional o internacional. Queremos analizar y trabajar juntos para que muy pronto tengamos la liberación de los tres”.

Acerca de las alternativas, mencionó que una de ellas es la ayuda internacional, pero que dejan en manos de la comisión. “Nosotras pedimos ayuda, no pedimos que se haga algo en particular. Acá lo importante es sumar esfuerzos para lograr el objetivo”, significó.

Mencionó que la Iglesia también está tratando de lograr el objetivo, pero lastimosamente aún no hubo avances. “No tenemos avances ni con la Iglesia ni con las FTC. No tenemos novedades, noticias. No sabemos nada lastimosamente”, indicó.

El presidente de la Comisión Permanente, Raúl Latorre dijo que debe haber una coordinación entre los poderes del Estado. “Lidiar con el EPP debe ser una prioridad para el Gobierno nacional, para el Poder Judicial y para el Legislativo”, enfatizó.

“Evaluaremos las mejores alternativas en base a las atribuciones constitucionales del Poder Legislativo para contribuir con esta causa”, sostuvo también el legislador colorado.

El diputado no descartó la alternativa de solicitar ayuda internacional, pero afirmó que deberá ser analizada mediante un trabajo técnico diplomático, teniendo en cuenta los beneficios y las consecuencias de ello. Asimismo, destacó la participación de la Iglesia en el intento de lograr el objetivo.