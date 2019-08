Piden 20% para funcionarios judiciales

El presidente de la Corte, Eugenio Jiménez Rolón, explicó que ya presentaron el anteproyecto de presupuesto con participación de todos los estamentos, y que sufrió muchos recortes, ya que no se podía satisfacer a todos. No obstante, refirió que en forma unánime todos los gremios solicitaron una actualización de los salarios del 20%. “Los gremios han pedido no un aumento, sino actualización por la desvalorización del salario. Hace 7 años que no varía”, alegó. “No es mucha plata, pero hay que cumplir”, remarcó el titular de la Corte.

Por su parte, el director de Planificación y Desarrollo de la Corte Suprema de Justicia, Mario Elizeche, refirió que hubo un aumento de 19% en el presupuesto del Poder Judicial, con respecto al 2019. Con ello, según el anteproyecto para el 2020, es de G. 1.256.619.500.596.

Refirió que el incremento era por varias razones, entre ellas, obligaciones legales, como la desprecarización de los contratados que estaban más de 4 años en el cargo, además del crecimiento vegetativo, entre ellos, el aumento de funciones y salarios para los juzgados de Paz.

Con respecto al aumento salarial remarcó que es solo para funcionarios, pues no incluye a ministros de la Corte, magistrados, ni forenses y sicólogos que ya tuvieron aumentos, aseguró. También es un aumento para cubrir las necesidades básicas.

Este año se está pidiendo una reprogramación para pagar servicios de electricidad, agua y teléfono. Indicó que igual hubo muchos recortes. Se pedían 1.600 nuevos cargos, pero sólo se aprobó 500.