Pianista Keiko Matsui llegó a Asunción y aguarda recital

“Es la primera vez que visito Paraguay, e interactúo con esta orquesta, y cuando tuvimos el primer ensayo con ella, fue el mejor primer ensayo del mundo. Tengo 32 álbumes publicados, he viajado por diversas partes del mundo, pero estoy muy emocionada por presentar este concierto con la OSCA, y siento que será maravilloso”, comentó la artista, quien desplegó carisma y calidez en la conferencia.

El director de la OSCA, Luis Szarán, destacó que las obras de Matsui ocupan siempre los primeros lugares de difusión en el campo del jazz, y subrayó la importancia de que la artista participe con la orquesta, y con el grupo paraguayo Purahéi Soul, “es un proyecto de ida y venida entre Paraguay y Japón”, expresó.

Este proyecto es posible a través de la gestión de Raúl Florentín, embajador de Paraguay en Japón, y la Fundación de Gorom de Japón; esta última apoya no solamente este emprendimiento, sino también varios de carácter social relacionados con la música, y la transformación social a través de esta, en lugares como Perú y Nicaragua. La visita de Keiko Matsui incluye un acercamiento a proyectos sociales relacionados con la música en el país, como Sonidos de la Tierra que visitará durante su estadía.

TRASCENDENTE. Para Keiko Matsui, la música trasciende todo tipo de barreras no solo las idiomáticas. “La música está por encima de nuestras diferencias, religión, cultura, en todos los conciertos siento esa magia”, refiere.

Agrega que se siente afortunada de ser parte de diversas causas benéficas a través de su trabajo, de la música. “La música realmente nos conecta, y he comprobado eso en los diversos lugares que tuve la oportunidad de conocer a través de ella”, relató Matsui, quien siempre presenta músicas originales de composición propia en sus conciertos y tiene como un valor el intercambio cultural.

PROGRAMA. En el concierto de este viernes, el programa incluye composiciones de Keiko Matsui y del grupo paraguayo Purahéi Soul, entre ellas, Desapego (Hicks/Narváez), Danza paraguaya (Barrios), Pájaro campana (Pérez Cardozo), esta última con la participación del solista Marcos Lucena, en arpa.

También se interpretarán las composiciones de Matsui: The Road, Echo, Return to Eternity y Viva Life, estas con acompañamiento de la OSCA.

Finalmente, Matsui y Purahéi Soul interpretarán Mborayhu asy (Escobar/Díaz León), Moon Over Gotham, Deep Blue, Casablanca y Bridge Over the Stars.



A saber

Concierto: Keiko Matsui se presenta con la OSCA y Purahéi Soul.

Fecha: Este viernes, a las 20:00.

Lugar: Teatro Agustín Pío Barrios del Centro Paraguayo-Japonés (Julio Correa y Domingo Portillo).

Entradas: G. 100.000, disponible a través de la Red UTS, puestos de venta y online.