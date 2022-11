PGN 2023: UNA suspende actividades para presionar por subas al Senado

Esta suspensión rige para el día anterior y durante el día del tratamiento en el Senado del proyecto de ley que establece el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2023.

En medio de un contexto económico de alta incertidumbre y de unas finanzas públicas bastante apretadas tras la pandemia, la casa de estudios resolvió este cese de actividades para que docentes y funcionarios “participen de las movilizaciones a favor de la nivelación salarial”.

La nivelación salarial no es otra cosa que un aumento en los sueldos del personal, según categorías y cargos.

De hecho, en la media sanción que dio Diputados al PGN la semana pasada, ya autorizó la creación de un “colchón” de G. 355.000 millones con recortes a diferentes entidades. De ese total, G. 50.000 millones se otorgaron a la UNA, justamente para las nivelaciones salariales, la creación de 441 cargos y el pago de gratificaciones ocasionales al personal, entre otros. Esto es lo que busca el Consejo que sea confirmado en Cámara Alta.

Justificación. La rectora de la UNA, Zully Vera, habló al respecto ayer con la 1080 AM.

Pese a que el Acta 26 señala claramente que el objetivo del cese de actividades es presionar por subas salariales, la alta autoridad de la casa de estudios señaló que lo que piden es más fondos para financiar las inversiones en las unidades académicas y la investigación, recordando que en los últimos años, el plan de gastos de la institución sufrió importantes recortes.

Señaló que todos los exámenes, tesis o servicios serán recalendarizados oportunamente para no afectar a estudiantes o personas que utilizan dichos servicios.

En ese sentido, la rectora fue consultada sobre las cirugías y la atención que prestará el Hospital de Clínicas durante esos dos días de paro. Vera aseguró que los servicios imprescindibles no serán suspendidos, aunque no supo responder si las cirugías programadas se llevarán o no adelante.

Al respecto, insistió en que conversará con las autoridades de la Facultad de Medicina para definir una línea de acción.

Estudio. Tras la media sanción de Diputados, el Senado tiene tiempo hasta fin de mes para analizar el PGN 2023.

La Cámara Alta puede confirmar lo aprobado en primera instancia o introducir modificaciones. En caso de autorizar cambios, el documento vuelve nuevamente a Diputados (ver la infografía).

los principales numeors del presupuesto 2023.png

Hacienda hace lobby para revertir media sanción inicial

El Ministerio de Hacienda se mostró muy preocupado por la media sanción inicial al PGN 2023.

El titular de la cartera, Óscar Llamosas, criticó el aumento en la estimación de ingresos tributarios que aprobó la Cámara Baja para incorporar gastos adicionales, especialmente, para reajustes salariales, creación de cargos y gratificaciones. En total, el PGN quedó inflado en G. 117.638 millones (USD 16,5 millones), frente a la versión inicial.

El titular del Tesoro recalcó que, en realidad, al incrementar la previsión de recaudación, lo que hicieron los legisladores es dar media sanción a un plan de gastos desfinanciado. Adelantó que buscarán revertir esta situación en el Senado.