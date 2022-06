Pettengill finalmente descartó postularse a la presidencia

Ayer el empresario y el mandatario se volvieron a encontrar en un acto oficial en Limpio donde Pettengill inauguró una planta industrial del frigorífico de su propiedad.

Pettengill dijo a la 1080 AM que decidió dar un paso al costado debido a que los tiempos apremian y no ve que se pueda dar un consenso en torno a su figura.

“Aparecimos muy tarde, se terminan dentro de poco las inscripciones, hay que tener movimiento, hay que tener gente, y no tengo movimiento, mi pata política no existe, entonces es imposible iniciar y hacer todo eso, estaba viendo la posibilidad de una candidatura de consenso en todo caso y no ir a una pelea electoral, pero ya me di cuenta que eso es imposible, esto va a continuar igual no va a cambiar nada”, expresó.