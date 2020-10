Petta se aferra al cargo y habla de regreso inteligente a clases

En las últimas semanas el titular del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) fue duramente criticado por su falta de gestión en la cartera educativa, tanto para la administración de recursos como en la educación en pandemia.

Gremios de docentes y directores de escuelas públicas se sumaron días atrás en contra de la vuelta a clases presenciales este 2020, denunciando una improvisación en la cartera.

“Su coraje (de San Sebastián de Milán) muchas veces nos enseña que uno tiene adelante muchos gigantes que atacan. Esto produce temor, miedo, dudas y hasta desencanto, pero estas saetas terminan no matando y esto hay que emular, sostener y no renunciar a nuestros principios y valores”, afirmó el ministro Petta.

Retorno

Sobre el regreso a clases, el titular de Educación, Eduardo Petta, aseguró que la decisión del tiempo (2020 o 2021) dependerá de Salud Pública.

La vuelta será de acuerdo a las realidades de cada zona del país. En localidades rurales y alejadas de los cascos urbanos como en Horqueta -dijo-, las autoridades sanitarias indicaron que no se siente el impacto del Covid-19 como en otros puntos del país. Asimismo, reiteró que se dará de forma flexible, inteligente y voluntaria para el alumnado. Los padres deberán autorizar si envían o no a sus chicos. Según el ministro, existe una visión muy clara de lo que será la vuelta a las actividades presenciales en los centros educacionales. No obstante, desde el sector privado criticaron que no hay respuestas claras.





Docentes protestan contra clases híbridas en el 2020

Contra la obligatoriedad de asistencia a las instituciones educativas para los docentes y en contra de las clases “híbridas”, docentes y directores protestaron ayer frente a la dirección departamental de Paraguarí.

Los educadores denuncian que el director departamental, Alberto Candia, establece como requisito único que todos los educadores vuelvan a las aulas, sin medidas de bioseguridad en los establecimientos y sin conectividad.

Hasta se organizan reuniones donde se practica la aglomeración de maestras y maestros, aseguraron.

“Están improvisando medidas, Petta fue de la Caminera y Cano vendió teléfonos durante 20 años, no tienen la más mínima experiencia”, apuntó el titular del Sindicato de Directores, Miguel Marecos. Aseguró que hay dictadura en el MEC y se expone a docentes y alumnos.