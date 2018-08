Petta promete transformar la educación y se rodea de técnicos

Ayer por la mañana, Mario Abdo Benítez confirmó vía Twitter la designación del ex senador Eduardo Petta como ministro de Educación y Ciencias de su Gobierno.

Apenas se dio el anuncio, el ex senador anunció que formará su Gabinete con técnicos del área. Citó a Nancy Ovelar, hermana de la senadora Blanca Ovelar y cuyo nombre se había manejado para la cartera de Estado, como futura viceministra de Educación Básica. También mencionó a Robert Cano, de Juntos por la Educación, para estar al frente de Educación Superior y está pendiente la respuesta de Benjamín Barán para el Viceministerio de Ciencias.

“Vamos a hablar con todos los sectores involucrados con la educación del Paraguay. El objetivo es que la educación sea la primera y principal causa nacional sin la cual nada de lo que pretendemos como país saldrá adelante”, dijo ayer Petta, quien apuntó que trabajará en la reforma educativa y optimización del Fonacide.

Añadió que se reunirá con todos los gremios docentes y las federaciones de estudiantes y que ayer ya conversó con el líder de la Federación de Educadores, Silvio Piris. Hay algunos gremios que aún no aceptan su designación.

“El compromiso es trabajar con todos, maestros, padres, estudiantes, funcionarios, organizaciones de la sociedad civil para tomar las mejores decisiones, a fin de que la educación pública paraguaya sea de calidad y llegue a todos”, indicó el futuro ministro.

Añadió que se deben orientar como meta “una educación para el trabajo con una visión digna de su futuro orientando las nuevas tecnologías y formas de producción que ya existen y se vuelven dominantes en el mundo”.

En ese sentido, dijo que la educación está desconectada del futuro laboral de cada joven “y eso nos preocupa”.

Apuntó que la Ley orgánica que entró en vigencia el año pasado facilita las herramientas, porque establece la formación de los consejos departamentales.

También citó que el presupuesto debe ser elaborado y hay varios puntos a tener en cuenta. “Apuntamos a racionalizar los recursos para que puedan llegar a destino y poder concluir obras de infraestructura. Es un trabajo enorme, nada fácil. Yo le pido a la gente paciencia para repuntar la educación”, dijo.

La reforma educativa es otro punto que será tenido en cuenta como prioridad. “Tenemos que hacer ajustes importantes. Hoy día nos encontramos con que un niño lee, pero no comprende. Se debe hacer un debate a nivel nacional para consensuar un nuevo modelo”, subrayó.

Petta anunció la semana pasada que aceptó el cargo de ministro de Educación, pero Marito tardó una semana en anunciarlo. “Cuando se debió hacer el anuncio, sucedió la tragedia aérea donde falleció Luis Gneiting y se esperó un tiempo, por eso se decidió hacerlo a la fecha”, dijo.

El anuncio hizo Marito un día después de que diputados blanquearan a José M. Ibáñez.

Opiniones

“Que no sea chiita, sino más flexible”

“Mi candidata era la hermana de Blanca (Ovelar), Nancy, porque veía un perfil más técnico que político. Pero la decisión del compañero Marito, sorprendiendo a todos, elige a un político en el cargo. No dudo del talento ni la integridad (de Petta). Ojalá pueda salirse de ese fundamentalismo de chiita y sea más flexible”. Silvio Ovelar, titular del Senado.



“Petta tiene la imagen de sheriff”

“Son cargos políticos. Hay que darle la posibilidad. Como dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Esto que voy a decir es prejuzgar, tiene la imagen de un sheriff, alguien muy duro. Entiendo que va a tener suficiente versatilidad para adecuarse al perfil. No es lo mismo ser jefe de Patrulla Caminera que ministro de Educación”. Víctor Ríos. senador del PLRA.

Fernández Bogado, asesor externo

Eduardo Petta señaló que el conocido periodista Benjamín Fernández Bogado lo asesorará desde afuera del MEC. “Es una persona con quien he conversado mucho. Hace tiempo que hablamos de la educación y su problemática. Como ciudadano paraguayo va a estar sugiriendo de forma externa ideas y estrategias”, indicó Petta.“Hay un compromiso interesante de Benjamín con la educación paraguaya. Tiene mucho conocimiento. No va a ser parte de manera interna del Ministerio, pero va a estar rebatiendo sus diferencias desde afuera”, apuntó el futuro ministro.Fernández Bogado fue citado en las internas como posible ministro por Mario Abdo Benítez.