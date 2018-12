Petta pide a los padres que se denuncie pago a cooperadoras

Aseguró que la inscripción debe ser absolutamente gratuita y que no puede haber ninguna presión. “Cuando vayan a pagar, que no firmen ningún recibo que implique reconocimiento de un concepto que para nosotros no existe, que es el aporte voluntario. Están incorporando a las cooperadoras para que sea un aporte voluntario”, sentenció el ministro.

Eduardo Petta aseguró que repartieron suficientes recursos en dos etapas para las instituciones educativas. Espera aumentar el rubro destinado para la gratuidad.

“Les pido a los padres que denuncien. Si pueden grabar que lo hagan. Que no tengan miedo. Algunos dicen que no lo quieren hacer porque tienen temor de que no le inscriban a su hijo. Queremos denuncias responsables y vamos a intervenir como corresponde”, apuntó que existe un canal de denuncia.

Repartieron para la gratuidad G. 18.000 millones en noviembre, agregó.

alerta escuelas. No se inauguraron 1.000 escuelas que están intervenidas. “Tuvieron solamente una evolución del 30 por ciento en promedio en su construcción. Eso hemos heredado. Fiscalizadoras que habían cobrado absolutamente todo y pretendían cobrar más”, explicó. Para solucionar el problema, señaló que esperan inaugurar 300 y la totalidad recién para mayo del próximo año.

Gastarán USD 2.600.000 para 200 aulas prefabricadas a fin de paliar la situación crítica con fondos de binacionales. “Por la emergencia que tenemos, son 300 aulas que están en situación crítica; 200 aulas prefabricadas queremos implementar en enero, en Central y en el interior del país”, apuntó.