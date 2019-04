Petta dice que rompe el modelo clientelista y por eso genera incomodidad

Un estudio del viceministro de Educación Básica, Robert Cano, muestra que en el 2017 analizaban que 44.000 profesores accederán al derecho de jubilarse en la próxima década; mientras que durante los últimos seis meses se jubilaron 2.851 profesores y no cuentan con reemplazos en más de 2.000 colegios públicos.

Ante esta problemática, el ministro Eduardo Petta explicó la situación que afronta la cartera y consideró que su gestión no se adecua al modelo clientelista, por lo que está generando incomodidad en diferentes sectores políticos del país.

“Durante los últimos años, 12.200 docentes ingresaron sin concurso al MEC, entraban a dedo, y eso generó una situación de injusticia, porque no se respetaban los procesos y no se recurría al banco de datos de docentes que concursaban”, cuestionó en comunicación con radio Monumental 1080 AM.

Puntualizó que su gestión no seguirá con ese modelo y tampoco permitirá que sigan ingresando educadores por medio de intereses políticos.

“Es mucho más fácil tener la cintura política, que muchos dicen que no tengo, y dejar que muchos supervisores amigos de la política sigan poniendo a dedo a los docentes. Pero hoy ya no pueden hacerlo a dedo porque están sujetos a controles de los directores departamentales. Ese golpe tras golpe es lo que genera una incomodidad”, expresó.

Petta insistió en que la cartera educativa está en un proceso de institucionalización, donde se quiere lograr la transparencia y la justa designación de los docentes a través de concursos.

Procesos para designación de docentes

De enero a marzo, el MEC reemplazó a 1.100 profesores jubilados, y los nuevos docentes ya se encuentran enseñando en aulas. Además, durante la próxima semana, se anunciará otro listado de docentes que cubrirán los cargos vacantes en las diferentes instituciones.

Petta explicó que, luego de un trabajo con gremios docentes, se acordó respetar que el educador pase por un proceso de selección para acceder a las aulas.

En los colegios críticos, el MEC tiene previsto designar por tres meses a un docente, quien será elegido del banco de datos y ocupará el cargo de forma interina. Mientras tanto, la cartera realizará un nuevo concurso de selección.

“La situación de los colegios tomados por falta de docentes hace que uno quiera volver al proceso anterior –de nombrar sin concurso- , que es mucho más fácil, pero no queremos seguir copiando el modelo que siempre permitió el ingreso a dedo de muchos docentes y que fue un bastión importante para sectores políticos”, sostuvo.

Por otro lado, el secretario de Estado se refirió a los paros y tomas que se realizan en diferentes escuelas y sugirió que no se cercenen los derechos a quienes tengan las posibilidades de dar clases.

“Si falta docentes en toda la escuela, no digo nada. Pero si te falta un solo docente u horas cátedras no tomes el colegio cercenando el derecho a los demás así. Nosotros sabemos que hay un problema y vamos a solucionar en la brevedad”, expresó.

Pedido de interpelación

Por otra parte, el secretario de Estado fue consultado sobre el pedido de interpelación ante el Congreso Nacional que decidió realizar el Sindicato Nacional de Directores (Sinadi).

A esto, el ministro mencionó que se encuentra abierto a responder cualquier cuestionamiento; sin embargo, argumentó que la crisis en la educación no solo es responsabilidad de su gestión sino que es una situación que se viene arrastrando desde hace años.

“Cuando recibimos la cartera en nuestro periodo, el ex ministro Raúl Aguilera describió que la educación estaba en crisis y nosotros encontramos un paciente en situación crítica”, graficó.

Señaló que el MEC contaba con obras que tenían solo el 30% de ejecución, con fiscalizadores que cobraban grandes sumas de dinero e, incluso, tenían la intención de monopolizar los controles.

“El MEC contrató a la Universidad Nacional de Asunción y Caaguazú para fiscalizar obras, pero la Asociación de Fiscalizadores le presentó una nota a Contrataciones donde piden que se rompa el acuerdo con la gente de las universidades porque ellos quieren monopolizar en el negocio. Claro que esto genera incomodidad, claro que van a decir que genera una crisis”, indicó.

“Con mil gusto me iría a una interpelación y, si me preguntan cuál es la hoja de ruta, voy a mostrar que la transformación empieza el 9 de abril con el debate amplio sobre la reforma educativa”, adelantó.

Asimismo, el titular de la cartera educativa aseguró que cuenta con el apoyo del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, para llevar adelante su gestión, que, a su criterio, logrará la adhesión de todos los que son patriotas.

“Si hoy no cambiamos el modelo de la gestión de amigos sin concurso, si hoy no quebramos ese sistema, esto va a seguir. Con el que hace negocio con la educación, qué cintura política vas a tener”, concluyó.