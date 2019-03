Petta destituye a escritora indígena

Duarte es también una conocida activista por los derechos de los pueblos indígenas y tomó posturas sobre hechos trascendentes como lo ocurrido en Takuara´i, donde denuncian desapariciones y ataques a líderes indígenas que reclaman tierras.

Organizaciones denuncian que la orden de destitución se debe precisamente a su postura sobre estos temas.

Convocan a una manifestación frente a la Dirección General de Educación Escolar Indígena, donde el consejo nacional se reunirá desde las 9.00 (Independencia entre Humaitá y Piribebuy).

La escritora llevaba en el cargo de jefa de Gestión y Comunicación Institucional desde el 2008. Tiene 23 años de carrera en el ministerio.

En su lugar, el titular de la entidad nombró a un paraguayo.

Funcionarios aseguran que ni el director general de Educación Indígena, César González, está al tanto de esta decisión.

Además, lamentan que le quitan del cargo justo en el Año Internacional de la Lengua Indígena, donde Duarte es precisamente una de las principales organizadoras de actividades a nivel local.

Peleará. Duarte afirma que no le comunicaron esta decisión y que tampoco le dieron explicaciones. “De arriba vino la resolución, me tienen que devolver mi puesto, no me consultaron nada. Considero que no es justo”, lamenta la escritora. Agrega que para los indígenas es difícil acceder a cargos en el sector público y privado, mucho más si es una jefatura.