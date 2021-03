Petropar revisa su stock para definir si también sube el precio del gasoil común

El presidente de Petropar, Denis Lichi, dijo ayer que podría incrementar también el precio del diésel tipo lll (común) que hasta el momento no lo hizo como ya lo hicieron los emblemas privados.

La estatal de combustibles reajustó los precios de sus combustibles el pasado 1 de marzo, excepto el gasoil común. El sector privado de combustibles ya lo había hecho el pasado 19 de diciembre, excepto para las empresas de transporte con quienes tienen contrato de provisión.

Lichi dijo ayer que exclusivamente estuvo hablando ayer con radio Monumental 1080 sobre el diésel tipo lll. Indicó que estaban analizando día a día el stock que tienen y que sigue con el mismo precio.

Recordó que ya subieron los otros tipos de combustibles (naftas y diésel prémium) y no cree que sea necesario un nuevo reajuste a corto plazo.

“Los demás combustibles ya subimos y no es necesario otro aumento en el corto plazo. El único que no subimos es el diésel porã (común) que estamos analizamos día a día nuestro stock”, recalcó. El hecho de no haber aumentado su precio, en la práctica incrementó el volumen de venta del diesel común. Petropar había señalado que tenía stock para aguantar seis meses. Pero esto solo para el 13% que tiene en el mercado.