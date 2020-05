Petropar compró mascarillas más caras que la Dinac y no recibió ni una

Pese al desembolso de G. 114.000.000, el producto nunca ingresó a Petropar, pero igualmente fue documentado, indica la carpeta de la Fiscalía.

Esto indica que la petrolera aprobó la compra de mascarillas a precio unitario incluso más alto que las adquiridas por Dirección Nacional de Aeronáutica (Dinac), que también originó la renuncia de su titular, Édgar Melgarejo.

La Dinac desembolsó un total de G. 119.960.000 por la compra de 4.000 tapabocas de la empresa Proyecto Global SA a G. 29.990 cada una.

Ambas compras se llevaron igualmente adelante pese a que el precio en el mercado es de G. 15.000 por unidad, aproximadamente.

Las adquisiciones de mascarillas tanto de Petropar como de la Dinac se realizaron en el marco de la pandemia del coronavirus, con supuestas irregularidades y sobrefacturaciones, que terminaron en las renuncias de sus presidentes.

imputación. Patricia Samudio, la ex titular de Petropar, fue imputada por la fiscala Liliana Alcaraz por lesión de confianza, además de otras 21 personas en carácter de cómplices, por la compra de mascarillas N95 y agua tónica cargada de irregularidades y a precio más alto del mercado.

La carpeta fiscal detalla que Petropar desembolsó la suma de G. 134.500.00 para dicha compra, compuesta en G. 114.000.000 destinados a 3.000 mascarillas y el monto de G. 20.500.000 para la adquisición de 5.000 botellas de agua tónica. La empresa adjudicada para proveer ambas es Solumedic SA.

Sin embargo, la imputación de la Fiscalía menciona que “la adquisición (de las mascarillas) fue documentada sin que haya ingresado tal producto a la institución, a pesar de los documentos que reflejan una entrega que no se dio en la realidad”.

Mientras que de las 5.000 botellas de agua tónica, solamente recibieron 3.000.

Además, resalta que “los documentos o facturas que se fueron introduciendo, no solo por la proveedora original sino por otras empresas que no cuentan con espacio físico, reflejan operaciones que no existieron para justificar los incrementos de precios y denotar una supuesta cadena de compra, sin embargo se constata que existieron pagos de sumas de dinero por parte de la institución sin que exista una contraprestación en cuanto a la provisión de tales mascarillas”.

El caso saltó a la luz pública por la sonada compra del agua tónica, y Samudio había argumentado que la adquisición se dio porque, en el momento, se creía que el producto generaba cierto tipo de inmunidad al Covid-19.