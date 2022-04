Petropar analiza hoy si reajusta los productos  no subsidiados

En estudio. Decidirán si suben productos no subsidiados

La estatal de combustibles tiene previsto analizar hoy la estructura de costos de productos no subsidiados, a fin de determinar si establecerán un reajuste de precios.

Es lo que anunció el presidente de la empresa, Denis Lichi, cuando fue consultado respecto a si continuarían manteniendo los precios de los combustibles que no están comprendidos en la ley de subsidio y que también mantiene una importante diferencia con los precios de emblemas del sector privado.

Específicamente, se trata de las naftas común de 88 octanos, la Súper de 97 octanos, y el gasoil prémium.

Los privados aumentaron G. 1.000 por litro todas sus naftas la semana pasada, como también G. 1.500 por litro el gasoil común y el prémium. De esta manera, quedaron con precios más altos no solo con los subsidiados, sino con los otros productos comercializados.

En el caso de la nafta común de 88-90 octanos, Petropar tiene un costo menor de 1.240 guaraníes, mientras en la Súper de 97 octanos el monto es de G. 1.000 por litro menos.

El diésel prémium Petropar está vendiendo G. 1.500 menos el litro que los del sector privado.

Denis se excusó de adelantar si van a aumentar de precio los productos no subsidiados y que eso se determinará luego de la evaluación que harán hoy en la empresa sobre el stock y los costos.

Recordó que la estatal siempre decide reajustar o no luego de una o dos semanas que los emblemas privados lo hayan hecho. Igualmente, no supo precisar si estaban vendiendo a menor precio que el costo los productos no subsidiados.

DIFERENCIA. Por otra parte, desde el sector privado advirtieron que Petropar tuvo una pérdida mayor por litro con el gasoil común que está subsidiado. Sostienen que no incluyó algunos costos, como el premio, para determinar que fue de G. 2.360 por litro. Afirman que el saldo negativo que cubre el subsidio es de G. 2.911.

LAS CIFRAS

6.860 guaraníes es el precio por litro de la nafta común de 88 octanos que se comercializa en las estaciones de Petropar.

8.840 guaraníes cuesta la nafta Súper 97 de Petropar, mientras en los privados tiene un precio de G. 9.840 el litro.

8.320 guaraníes es el precio del gasoil prémium en la estatal de combustible y así es G. 1.500 más barato que en los privados.