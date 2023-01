Petro pide que no haya preso político en Latinoamérica

Su discurso ante el resto de jefes de Estado o de Gobierno y representantes de los 33 países que integran la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) fue difundido por la Presidencia colombiana, ya que la reunión fue a puerta cerrada. En él, el mandatario colombiano consideró que es hora de que el sistema interamericano, puesto al orden del siglo XXI, permita que haya un pacto democrático en donde las derechas y las izquierdas no crean que cuando llegan al poder es para eliminar a su contrincante físicamente. “Aquí tiene que haber un pacto democrático como se propuso en 1972. Si llegamos al poder desde las izquierdas no es para encarcelar derechas. En América Latina no tiene que haber un solo preso político”, remarcó. “Pero si llegan las derechas al poder no es para matar a las izquierdas, no es sino la convivencia y pluralidad ideológica, lo que nos permite sostenernos en paz en la región que ha visto las peores dictaduras y que ha sufrido las guerras de la revolución”, agregó.

El líder colombiano abogó por ampliar esa carta de derechos liberales, que hay que mantener con derechos ambientales, de la mujer y colectivos de ultima generación, así como por fortalecer su poder judicial, la Comisión y Corte Interamericana de DDHH. EFE