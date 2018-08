Pese a la intención, Colorado Gamarra no está habilitado

Truncado. Gamarra (centro) no jugará la Copa Paraguay.

Sin embargo, de acuerdo al artículo 31 del reglamento de la Copa Paraguay, Gamarra no está habilitado para jugar en el equipo de Santísima Trinidad. “No podrá ser incluido en la planilla el jugador que no estuviese reglamentariamente inscripto en los registros de la Asociación Paraguaya de Fútbol a favor del club participante. Un jugador inscripto provisoriamente no está habilitado”, reza el artículo.

De hecho, el presidente ñuense, Gustavo Dávalos, descartó esa chance de la vuelta de Gamarra. “Era la intención y el deseo, pero reglamentariamente no se va a poder. El registro federativo de Carlos Gamarra no pertenece a Rubio Ñu, sigue en su anterior equipo”, expresó a la 1080 AM.

intermedia. Esta tarde se regularizan los tres juegos pendientes de la fecha 23 de la Intermedia. Guaireña recibe a Ovetense a las 14.45 y a las 15.00 se enfrentan Resistencia vs. San Lorenzo y Liberación vs. Trinidense. Ayer, en la Primera B, Colón de Ñemby y Benjamín Aceval igualaron 1-1.