Pescadores de Misiones quieren al ministro del Mades

El Ministerio del Ambiente (Mades), vía resolución, informó que el bombeo debe ser escalonado y esto no se cumple, según los manifestantes, quienes ahora piden la presencia de Ariel Oviedo, titular del Mades, en la comunidad.

“Hay una resolución que el Mades emitió por la cual el bombeo debe ser escalonado, algo que no se cumple. Esto teniendo en cuenta que el río Tebicuary se encuentra en una etapa crítica, muy por debajo del nivel. Hay lugares donde se puede cruzar a pie, los pescadores después de la veda ya no pudieron navegar, salieron perdiendo, tienen que ir ya hacia la zona de Pilar para pescar. En sus canoas traen a tiro para retornar, porque les lleva alrededor de tres días ir y venir hasta la zona de pesca, y ya no hay ganancia. Existen familias con hambre y la macroeconomía de la comunidad está afectada” expresó Andrés Rojas vice presidente de la Junta Municipal en el lugar.

Rojas mencionó además que los arroceros cuentan con reservorios y que deberían utilizarlos por el bien del río y de la comunidad.

”Los arroceros cuentan con sus propios reservorios, tengo conocimiento de ello y que una de las arrocera cuenta con un reservorio alrededor de 600 hectáreas con millones de litros, y aún así sigue alimentando del río a sus plantaciones. Pedimos la presencia del ministro Ariel Oviedo para que nos dé una solución a esto, y si no tenemos respuesta vamos a continuar con la medida de fuerza esto es indefinido”, agregó el edil. VR